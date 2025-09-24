Atac ucrainean asupra Flotei ruse a Mării Negre la Novorossiisk. Victime și pagube raportate în mai multe regiuni

Atac ucrainean asupra Flotei ruse a Mării Negre la Novorossiisk. Victime și pagube raportate în mai multe regiuni
Atac asupra navelor din portul Novorussiisk/FOTO:X@jahangir_sid

Ucraina a lansat miercuri dimineață, 24 septembrie, un atac major asupra portului rusesc Novorossiisk, vizând Flota Mării Negre cu drone aeriene și nave fără echipaj, au anunțat oficiali și presa rusă.

Victime și pagube în Novorossiisk

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratyev, a declarat că cel puțin două persoane au murit și alte trei au fost rănite în urma loviturilor asupra centrului orașului. Presa locală a relatat despre opt victime, în timp ce serviciile de urgență au confirmat șase persoane spitalizate, inclusiv un copil, dintre care trei în stare gravă.

Primarul din Novorossiisk, Andrei Kravcenko, a spus că mai multe clădiri rezidențiale și un hotel au fost avariate. În oraș a fost instituit un „regim de urgență”, echipele de intervenție căutând resturi de drone.

Consorțiul de Conducte Caspice a confirmat că biroul său local a fost afectat, iar două persoane au fost rănite.

Potrivit rapoartelor rusești, atacurile au început în jurul orei 5 dimineața, când nave fără echipaj au lovit portul. Aproximativ trei ore mai târziu, drone au vizat centrul orașului. Grupul de monitorizare Crimean Wind a afirmat că baza navală a fost principala țintă.

Imagini postate online au arătat momentul în care dronele maritime au fost distruse în apropierea Golfului Tsemess, dar și incendii pe acoperișuri de clădiri rezidențiale. În total, autoritățile au raportat pagube la șapte clădiri și 20 de mașini.

Reacții în alte orașe de la Marea Neagră

La Gelendjik, aflat la circa 40 km sud de Novorossiisk, autoritățile au interzis navigația după atacuri. La Soci, turiștii au fost evacuați de pe plaje în urma avertismentelor privind posibile drone maritime, fiind îndemnați: „Părăsiți imediat apa!”

Atacul survine la două săptămâni după ce serviciile de informații militare ucrainene au afirmat că au dezactivat o navă de salvare a Flotei Mării Negre, evaluată la 60 de milioane de dolari, în apropierea Novorossiisk.

Atac cu drone asupra unei baze de rachete rusești în Krasnodar

Pe rețelele sociale rusești au apărut imagini cu vehicule arse și clădiri de depozitare avariate, atribuite unui atac ucrainean cu drone asupra bazei de antrenament Molkino, lângă orașul Goriachii Kliuc, în regiunea Krasnodar.

Baza adăpostește Brigada 1 de rachete Gardă, care operează sistemul balistic cu rază scurtă de acțiune Iskander-M. Potrivit bloggerilor militari ruși, până la 14 drone kamikaze ar fi lovit instalația în noaptea de 20 august, distrugând cel puțin șase vehicule, inclusiv un lansator 9P78-1 și cinci vehicule de încărcare 9T250.

Fotografiile, despre care se crede că au fost realizate de militari ruși și transmise anonim, arată încercări eșuate de stingere a incendiilor.

Divergențe privind impactul real

Deși unele surse militare ucrainene și occidentale au descris atacul drept o „lovitură fără precedent” asupra capacităților rusești, alți analiști au fost mai prudenți, amintind că o brigadă Iskander deține peste 50 de vehicule și este organizată în trei batalioane.

Evaluarea reală a pagubelor, spun experții, va depinde de datele colectate de platforme de recunoaștere occidentale și ucrainene, însă aceste informații nu sunt făcute publice.

Sistemul Iskander-M, cu o rază de până la 500 km, poate transporta atât focoase nucleare, cât și convenționale, inclusiv muniții cu dispersie și bombe penetrante.

