Războiul economic dus de Ucraina împotriva infrastructurii energetice rusești a atins din nou inima industriei petroliere a Moscovei. În noaptea de 30 august, drone ucrainene au lovit două dintre cele mai mari rafinării ale Federației Ruse – cea din Krasnodar, situată în apropierea Crimeei ocupate, și cea din Sîzran, în regiunea Samara, la peste 800 km de granița ucraineană.

Atacurile, confirmate oficial de Statul Major General al Ucrainei, au fost coordonate de Regimentul 14 al Forțelor de Sisteme Fără Pilot în colaborare cu trupele de operațiuni speciale. Potrivit comandantului Robert „Madyar” Brovdi, ambele obiective au suferit „pagube considerabile”, în urma cărora au izbucnit incendii.

4,1% din producția de petrol a Rusiei, în vizorul Kievului

Rafinăria din Krasnodar produce anual circa 3 milioane de tone de carburanți – benzină, motorină și combustibil de aviație – contribuind direct la alimentarea mașinăriei de război rusești. La Sîzran, unitatea are o capacitate anuală de prelucrare de 8,5 milioane de tone și furnizează, pe lângă carburanți, păcură și bitum.

Conform estimărilor ucrainene, cele două rafinării reprezintă împreună aproximativ 4,1% din volumul total de petrol procesat în Rusia. Kievul a subliniat în repetate rânduri că aceste atacuri vizează diminuarea capacității Moscovei de a-și finanța agresiunea militară, într-un moment în care Kremlinul se confruntă deja cu sancțiuni internaționale severe.

Imagini publicate pe rețelele de socializare arată incendii masive în ambele locații, iar presa rusă a relatat explozii auzite începând cu ora 2:30 dimineața, fără a oferi detalii suplimentare privind amploarea pagubelor. În mod previzibil, autoritățile de la Moscova nu au emis nicio poziție oficială.

Rafinăria din Sîzran, atacată pentru a treia oară în august

Rafinăria din Sîzran nu este la primul atac. Pe 24 august, cinci drone ucrainene au lovit instalații esențiale de procesare – atât de prelucrare primară (ABT-6), cât și secundară (Л-35-6) – și o stație de pompare. Un atac anterior, din 15 august, a provocat avarii care au menținut instalația în afara funcțiunii de atunci.

Aceste lovituri fac parte dintr-o campanie mai amplă de țintire a infrastructurii energetice a Rusiei. Doar în luna august, potrivit Reuters, Ucraina a atacat 10 rafinării, reducând temporar capacitatea de procesare a Rusiei cu 17% — echivalentul a 1,1 milioane de barili pe zi.

Rafinăria Kuibîșevsk, oprită după atacurile de pe 28 august

În același context, pe 28 august, dronele ucrainene au atacat și rafinăria Kuibîșevsk, tot în regiunea Samara, operată de gigantul Rosneft. Cele două unități de distilare principală, CDU-4 și CDU-5, cu o capacitate combinată de 140.000 barili/zi, au fost scoase din funcțiune. Rafinăria abia își reluase activitatea pe 21 august, după o revizie care durase aproape două luni.

Kuibîșevsk este parte din grupul regional Samara al companiei Rosneft, care mai include și rafinăriile Novokuibîșevsk și Sîzran – toate trei fiind ținte ale Ucrainei în luna august.

Potrivit datelor din industrie citate de Reuters, în 2024, rafinăria Kuibîșevsk a prelucrat 4,7 milioane de tone de țiței, din care a rezultat, printre altele, 800.000 de tone de benzină, 1,4 milioane de tone de motorină și 1,3 milioane de tone de păcură.

Rafinăriile – noul front al războiului

De la începutul invaziei ruse din februarie 2022, Ucraina și-a calibrat strategia de apărare și pe o componentă economică: distrugerea infrastructurii petroliere care alimentează direct logistica armatei ruse. Regiunile Krasnodar și Samara, deși situate la sute de kilometri de linia frontului, au devenit ținte recurente pentru dronele ucrainene de atac cu rază lungă.

Kremlinul tace, dar realitatea din teren e tot mai greu de ignorat: lanțul logistic al armatei ruse este sub presiune, iar capacitatea sa de a susține un conflict de uzură devine incertă.

