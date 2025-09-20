Ucraina ripostează la atacurile lui Putin și lovește din rafinăriile rusești. Explozii și incendii în regiunile Saratov și Samara

Noi atacuri cu drone lansate de forțele ucrainene au vizat în noaptea de vineri spre sâmbătă, 19 spre 20 septembrie, instalații petroliere din regiunile Saratov și Samara, în partea europeană a Federației Ruse, potrivit relatărilor apărute pe canalele locale de Telegram și în postările locuitorilor din zonă.

Atacurile vin în contextul intensificării campaniei ucrainene de lovire a infrastructurii energetice ruse — o componentă esențială a mașinăriei de război a Moscovei, susținută financiar în mare parte din exporturile de țiței și gaze.

În Saratov, o dronă ar fi atins în plin o rafinărie aflată la periferia orașului. Imagini postate pe rețelele sociale surprind momentul impactului și o explozie puternică urmată de un incendiu vizibil de la kilometri distanță. Deși autoritățile ruse nu au confirmat oficial atacul asupra instalației industriale, guvernatorul regiunii, Roman Busargin, a transmis că o clădire rezidențială ar fi fost avariată în urma unui atac cu dronă, iar o persoană a fost rănită.

Fires burn at the Saratov Oil Refinery in the Saratov Oblast of Southern Russia, following several impacts by one-way attack drones launched by Ukraine. pic.twitter.com/y234vnzW1V — OSINTdefender (@sentdefender) September 19, 2025

Este al doilea atac raportat asupra rafinăriei din Saratov în decurs de doar câteva zile. Pe 16 septembrie, o explozie urmată de un incendiu a afectat aceeași instalație. Potrivit Statului Major al armatei ucrainene, rafinăria produce peste 20 de tipuri de produse petroliere și a procesat, în 2023, aproximativ 4,8 milioane de tone de materie primă — o parte din aceasta fiind destinată aprovizionării armatei ruse.

Rafinăria, operată de Rosneft, a fost ținta unui alt atac și în luna august, când ar fi fost forțată să-și suspende temporar activitatea.

Orașul Saratov se află la aproximativ 600 de kilometri est de linia frontului din Ucraina și la doar 150 km de granița cu Kazahstanul — o distanță care arată capacitatea tot mai mare a dronelor ucrainene de a lovi în adâncul teritoriului rus.

Tot în noaptea de joi spre vineri, o altă rafinărie a fost ținta unui atac similar în orașul Novokuibișevsk, regiunea Samara — la peste 900 de kilometri distanță de front. Și aici au fost raportate explozii și un incendiu major în apropierea instalațiilor de procesare a țițeiului. Canale ucrainene de Telegram, precum Exilenova Plus, au susținut că imaginile publicate de localnici corespund cu zona principală de procesare a rafinăriei din oraș.

Până la această oră, autoritățile ucrainene nu au comentat oficial atacurile, iar informațiile difuzate pe canale rusești nu au putut fi verificate independent.

Agenția federală a aviației din Rusia, Rosaviatsia, a confirmat însă că Aeroportul din Samara a fost închis temporar în timpul nopții, ca măsură de securitate în contextul atacurilor cu drone.

Atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse se suprapun peste o criză tot mai acută de combustibil pe piața internă a Federației Ruse. Lipsa benzinei și motorinei a fost resimțită în mai multe regiuni în ultimele săptămâni, inclusiv în sudul țării și în Siberia. Presiunile asupra logisticii militare și civile se adâncesc, iar efectele pe termen lung ar putea complica și mai mult capacitatea Rusiei de a-și susține efortul de război.

