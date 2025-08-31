Atac ucrainean în inima industriei ruse de armament: un depozit subteran de explozibili, distrus în regiunea Tula

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 31 August 2025, ora 12:30
Mașini ale pompierilor ruși în Aleksin, regiunea Tula/ FOTO:X/@CrimeaUA1

În noaptea de sâmbătă, 30 august, o operațiune desfășurată de Direcția principală de informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) a vizat cu succes unul dintre obiectivele sensibile ale industriei militare ruse: un depozit subteran de materiale explozive din cadrul combinatului chimic din orașul Aleksin, regiunea Tula. Ținta a fost aleasă cu precizie – într-un context în care capacitatea Rusiei de a produce muniție la scară industrială continuă să fie o miză centrală în războiul de uzură din estul Ucrainei.

Potrivit presei locale din regiunea Tula, în jurul orei 02:18 au fost raportate „bubuituri” – termen folosit frecvent în limbajul oficial rus pentru a evita cuvântul „explozie”. Mesajele autorităților au fost prudente: s-a comunicat că „fragmente ale unei drone” ar fi căzut pe teritoriul unei unități industriale, fără a menționa natura reală a obiectivului sau amploarea avariilor.

Relatările neoficiale, însă, conturează o imagine mult mai clară. Locuitorii din Aleksin au publicat imagini cu un incendiu masiv și au relatat despre multiple deflagrații și despre coloane de autospeciale de pompieri și ambulanțe deplasându-se spre combinat. Sursele GUR confirmă că obiectivul lovit era un depozit de pulbere piroxilinică – un compus exploziv esențial pentru muniția de infanterie, sistemele de artilerie și propulsia unor tipuri de rachete.

„Distrugerea acestui depozit afectează direct capacitatea complexului militar-industrial al Federației Ruse de a produce muniție”, a declarat o sursă din cadrul GUR.

Rusia minimalizează pagubele

Ministerul rus al Apărării a anunțat că apărarea antiaeriană ar fi interceptat o parte dintre drone, și că nu există victime sau pagube semnificative. Cu toate acestea, lipsa unor imagini oficiale și contradicțiile dintre relatările instituționale și cele ale localnicilor alimentează suspiciunea că autoritățile ruse evită să admită pierderi semnificative într-un sector strategic.

Operațiunea de la Aleksin s-a înscris într-o serie de lovituri coordonate asupra infrastructurii militare și energetice din Rusia. În aceeași noapte, drone ucrainene au vizat rafinării din regiunile Samara și Krasnodar – zone care găzduiesc importante capacități de procesare a țițeiului și producție de combustibil destinat armatei. Statul Major General al Ucrainei a confirmat că aceste atacuri fac parte dintr-o strategie menită să reducă capacitatea de alimentare logistică a forțelor ruse de pe front.

