Atac asupra trenurilor de combustibil rusești din Crimeea. Kievul lovește din nou logistica militară a Moscovei

În plin context de negocieri internaționale privind viitorul teritoriilor ocupate și posibilitatea unui armistițiu, Ucraina continuă să țintească infrastructura logistică a Rusiei în zonele ocupate. Joi dimineață, 21 octombrie, forțele speciale ucrainene (SSO) au anunțat un atac asupra unor trenuri de aprovizionare rusești în nordul Crimeei, aproape de gara feroviară Djankoi.

Potrivit unui comunicat oficial publicat de SSO, operațiunea ar fi avut loc în noaptea de 21 august și a vizat transporturi de combustibil și lubrifianți esențiali pentru grupările militare ruse din sudul Ucrainei. Imaginile postate ulterior pe rețele sociale de surse locale din Crimeea au arătat un tren în flăcări, iar martori oculari au relatat că fumul dens era vizibil de pe șoseaua din apropiere, într-un moment în care orașul era deja sub alertă.

„Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Forțelor Armate ale Ucrainei au desfășurat o operațiune specială în apropierea gării Djankoi. Ținta a fost un tren rusesc cu combustibil. Ca urmare, aprovizionarea grupului sudic al trupelor ruse a fost îngreunată”, se arată în anunțul oficial al armatei ucrainene, fără alte detalii privind mijloacele sau amploarea atacului.

Occupied Crimea ❗ 🚂💥🔥💨 Near the Dzhankoy railway station, special forces hit the russian rolling stock with fuel and lubricants. The logistics of supplying the southern group of russian troops has been complicated. - General Staff of the Armed Forces of Ukraine https://t.co/D6HZtrkiCx pic.twitter.com/lb67CbLE0C — LX (@LXSummer1) August 21, 2025

Crimeea – terenul disputat al unei confruntări de uzură

Orașul Djankoi, situat în nordul Crimeei, joacă un rol strategic important în rețeaua logistică a armatei ruse. În apropierea sa se află și o bază aeriană militară, vizată în trecut de mai multe atacuri ucrainene, inclusiv în 2024, când un sistem S-400 ar fi fost distrus, potrivit surselor din Kiev.

Atacul de joi pare să fi fost parte a unei acțiuni mai ample a forțelor ucrainene în Crimeea ocupată. Canalul local „Crimean Wind”, apropiat de sursele ucrainene, a relatat că au fost țintite și unități militare din Sevastopol, iar mai multe drone ar fi fost interceptate în zona aerodromului Saki, lângă Simferopol.

Guvernatorul instalat de Moscova la Sevastopol (portul Sevastopol este separat administrativ de Crimeea, n.r.), Mihail Razvojaev, a încercat să minimizeze incidentul, afirmând că „sunetele puternice” au fost parte a unor exerciții comune ale Flotei Mării Negre și ale serviciilor de urgență, fără a da detalii despre presupusele interceptări ale dronelor.

Tot „Crimean Wind” a publicat joi dimineață imagini video în care ar apărea sisteme de apărare antiaeriană rusești acționând împotriva unor drone, semn că activitatea militară a fost intensă în mai multe zone din peninsula ocupată.

Atacuri în lanț asupra transporturilor de combustibil rusesc

Acțiunea din Crimeea vine după o serie de atacuri similare din ultimele săptămâni, care vizează în mod sistematic logistica rusească în teritoriile ocupate.

Pe 19 august, drone ucrainene au distrus un tren cu cel puțin 30 de vagoane cisternă în regiunea ocupată Zaporojie, iar nouă dintre acestea ar fi fost cuprinse imediat de flăcări. Incendiul rezultat a fost atât de mare încât a fost detectabil din satelit. În luna mai, Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (GUR) a raportat atacuri similare asupra altor trenuri de combustibil în aceeași regiune.

Regiunea Zaporojie, ocupată parțial de Rusia din 2022, a devenit una dintre țintele prioritare ale forțelor ucrainene în eforturile lor de a slăbi capacitatea de menținere a frontului sudic.

Războiul pe fundalul unor negocieri fragile

Peninsula Crimeea, anexată de Federația Rusă în 2014, rămâne unul dintre cele mai disputate teritorii din punct de vedere militar, politic și simbolic. În paralel cu aceste lovituri tactice, în spațiul diplomatic se conturează tot mai clar ideea unor eventuale concesii teritoriale în cadrul unui acord de pace, posibil mediat de SUA și Rusia.

Cu toate acestea, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reafirmat că orice discuție privind statutul teritoriilor ocupate poate avea loc doar între Kiev și Moscova, respingând ideea unor negocieri prin intermediari care ar impune soluții de compromis în afara voinței Ucrainei.

