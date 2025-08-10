Cum ar putea fi pierdută „centura fortificată” strategică a Ucrainei sub presiunea cererilor lui Putin

Sloviansk, unul din orașele de pe centura fortificată ucraieană/FOTO:X/@visegrad24

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think tank cu sediul la Washington, avertizează că eventualele concesii teritoriale făcute Rusiei de către Ucraina în regiunea Donețk – ca parte a unui posibil acord de încetare a focului – ar putea oferi Moscovei un avantaj militar semnificativ.

Înaintea summitului programat să aibă loc pe 15 august în Alaska, între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, surse citate de ISW indică faptul că soarta unor teritorii ucrainene parțial ocupate ar putea fi pusă în joc în schimbul opririi ostilităților.

Potrivit ISW, cedarea unor zone strategice neocupate din regiunea Donețk ar forța Ucraina să renunțe la principala sa linie defensivă din est, cunoscută sub numele de „centura-fortăreață”.

Ministerul Apărării din Ucraina nu a comentat până în prezent aceste informații.

Ce este „centura-fortăreață” și de ce contează

Această linie defensivă complexă include patru orașe mari și mai multe localități de-a lungul unei axe de aproximativ 50 de kilometri, urmând traseul șoselei H-20 din regiunea Donețk, între Sloviansk și Kostiantinivka. Din 2014, acest sistem de apărare a fost un obstacol major pentru ambițiile teritoriale ale Rusiei în estul Ucrainei.

Președintele Donald Trump a declarat recent că summitul din Alaska ar putea include discuții despre „un schimb de teritorii”, o poziție respinsă categoric de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care invocă prevederile constituționale ale Ucrainei.

Care sunt cererile Kremlinului

Potrivit informațiilor prezentate de Bloomberg și citate de ISW, Moscova ar dori ca Ucraina să cedeze peninsula Crimeea, întreaga regiune Donbas – care include Donețk și Lugansk – și să accepte înghețarea actualei linii a frontului într-un acord de încetare a focului.

Acest scenariu ar presupune retragerea trupelor ucrainene din zone ale regiunii Donețk aflate în prezent sub controlul Kievului – teritorii pe care Rusia nu a reușit să le cucerească, în ciuda mai multor ofensive.

Implicații strategice

Cedarea acestei regiuni ar permite forțelor ruse să ocupe o linie defensivă construită și fortificată de Ucraina de-a lungul unui deceniu, eliminând astfel necesitatea unor viitoare operațiuni costisitoare pentru cucerirea acelei zone.

Potrivit ISW, dacă Rusia obține aceste poziții fără eforturi suplimentare, ar putea relua ofensiva într-un context mult mai favorabil. De asemenea, Ucraina ar fi nevoită să-și deplaseze apărarea pe aliniamente noi, în special de-a lungul granițelor cu regiunile Harkov și Dnipropetrovsk – zone mai greu de apărat din punct de vedere geografic.

ISW avertizează că orice încetare a focului care nu include mecanisme solide de monitorizare și garanții de securitate riscă să fie încălcată, iar agresiunea militară reluată.

Reacții și perspective

Analiștii Farida Rustamova și Margarita Liutova scriu pe platforma Faridaily că, potrivit surselor lor de la Moscova, Putin nu poate opri războiul fără a obține o „victorie” care să poată fi prezentată ca succes în fața publicului rus.

John Herbst, director în cadrul Atlantic Council’s Eurasia Center, a subliniat într-un comentariu trimis către Newsweek că eventualele concesii teritoriale oferite Rusiei sunt „anticipate în prima etapă”, dar problemele esențiale vor fi tratate în negocierile ulterioare – inclusiv livrările de armament occidental către Ucraina și posibila prezență a unor forțe internaționale de menținere a păcii.

Herbst a adăugat că un armistițiu temporar nu trebuie confundat cu un acord de pace durabil, subliniind că obiectivul strategic al Kremlinului rămâne menținerea controlului politic asupra Ucrainei.

Președintele Zelenski a reafirmat sâmbătă opoziția sa fermă față de orice schimb de teritorii, poziție ce va cântări în discuțiile din cadrul summitului din Alaska. Așteptările legate de o eventuală rezolvare diplomatică rămân moderate, în special în lipsa unor garanții clare că Rusia va respecta un posibil armistițiu.

