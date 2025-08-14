Înfrângerea lui Putin necesită rachete, resurse financiare - și propagandă neconvențională, susține un expert în dezinformare

Într-o sală de operațiuni psihologice din Ucraina, echipele specializate au ajuns la o concluzie contraintuitivă: faptele, oricât de crude, nu sunt întotdeauna convingătoare. Ceea ce funcționează este apelul la interesul personal – teama, egoismul, instinctul de conservare.

Imaginile cu soldați ruși căzuți în Ucraina îi înfurie pe cetățeni și le stârnesc dorința de răzbunare. Scenele cu copii ucraineni uciși trec aproape neobservate. Detaliile despre crime de război? Rareori mișcă ceva. Dar dacă li se spune că infractorii sunt eliberați din închisori pentru a fi trimiși pe front, că fiii lor ar putea fi abuzați de camarazi, iar infracționalitatea din orașele rusești este în creștere în timp ce ei mor în tranșee? Atunci încep să asculte.

Această concluzie se aliniază cu observațiile autorului și cercetătorului Peter Pomeranțsev, analist la Institutul de Afaceri Globale de la London School of Economics, ale cărui studii privind războiul informațional readuc în atenție munca lui Sefton Delmer – un pionier al propagandei britanice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, scrie euromaidanpress.com. Delmer a demonstrat că propaganda autoritară nu se combate cu logică și morală, ci cu strategii care exploatează interesul personal și nemulțumirile ascunse.

Apelul la „câinele porcesc” din interior

Delmer a denumit această abordare „apelul la câinele porcesc din interior” – acea parte egoistă și oportunistă din fiecare individ. În timp ce BBC difuza apeluri nobile către democrația germană, Delmer utiliza posturi radio false care pretindeau a fi voci din interiorul Wehrmachtului. Acestea relatau povești despre corupția ofițerilor, abuzuri comise de SS, sau despre transformarea mănăstirilor în bordeluri militare. Mesajul era indirect, dar clar: nu merită să mori pentru un sistem putred.

Mai mult, aceste emisiuni furnizau și informații reale – alerte de bombardamente sau anunțuri utile pentru familiile soldaților. Posturile erau prezentate ca fiind germane, astfel încât ascultătorii să nu fie expuși represaliilor. În același timp, emisiunile – pline de scandaluri, sexualitate și revoltă – captau atenția, generând dezgust, dar și fascinație.

Pomerantsev observă că Ucraina redescoperă astăzi aceste metode. Cercetările arată că cele mai eficiente mesaje de contracarare a propagandei ruse nu sunt cele legate de moralitate sau dreptate, ci cele care subminează percepția de ordine și control: criminalitatea în creștere în Rusia, haosul din rândurile armatei, corupția elitelor sau umilințele suferite de Moscova în fața Beijingului.

Ce teme ating nervii sensibili ai Kremlinului

Pentru susținătorii lui Vladimir Putin – în mare parte atașați unui ideal de „mână forte” și stabilitate – astfel de mesaje pun sub semnul întrebării întregul lor sistem de credințe. Dacă statul e corupt, dacă frontul este un haos, dacă soldații sunt plătiți neregulat, iar infractorii devin eroi, atunci mitul ordinii începe să se destrame.

În plus, temele legate de loialitatea elitelor, stabilitatea economică și încrederea în China sunt, potrivit lui Pomeranțev, puncte de vulnerabilitate reale pentru regimul de la Kremlin. O scădere abruptă a ratingului de aprobare al președintelui – cum s-a întâmplat în timpul operațiunii ucrainene de la Kursk – provoacă panică în aparatul de stat. Este momentul în care o campanie informațională bine calibrată ar putea avea impact maxim.

De ce nu funcționează faptele

Studiile arată că, în regimurile autoritare, propaganda creează o realitate alternativă în care liderul este idealizat, iar violența devine justificabilă. Adevărul factual nu are loc într-o astfel de narațiune. Arătarea unor crime sau atrocități poate, paradoxal, să întărească convingerea că răzbunarea este necesară.

Delmer a înțeles acest lucru devreme. Nu respingea faptele, dar le selecta strategic: nu pentru a educa, ci pentru a submina. Nu pentru a moraliza, ci pentru a produce efecte.

Provocarea resurselor

Ucraina dispune de experiență, dar nu și de infrastructura necesară pentru o campanie la scară largă. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Delmer a beneficiat de sprijinul complet al statului britanic, o echipă numeroasă și cel mai puternic emițător radio din lume.

În schimb, Ucraina – în plin război de supraviețuire – abia reușește să gestioneze spațiul informațional intern. Potrivit lui Pomerantsev, dacă Occidentul ar trata această confruntare ca pe un veritabil „război de influență”, ar trebui să existe zeci de posturi radio, rețele TV satelit, robo-calluri, campanii online integrate. Deocamdată, acest sprijin este limitat.

O strategie adaptată erei digitale

Dacă ar trăi astăzi, Delmer nu s-ar rezuma la radio. Ar folosi întregul arsenal multimedia – televiziune, internet, aplicații, mesaje text – totul coordonat pentru a crea o senzație de prezență omniprezentă. Scopul: să facă populația care susține mașinăria de război să simtă că nu mai are nimic de câștigat din acest conflict.

Etica în propagandă: între bine și rău

Strategia lui Delmer a fost adesea criticată pentru că părea să încurajeze dezertarea, corupția sau comportamentele imorale. Dar scopul său – subminarea unei dictaturi criminale – era unul eliberator. După cum spune Pomerantsev: dacă o persoană începe să gândească singură, să pună întrebări, să rupă pasivitatea indusă de propaganda autoritară, atunci acest act este, în esență, pozitiv.

Nu este vorba despre transformarea rușilor în „oameni buni”, ci despre a-i face soldați ineficienți. Nu prin morală, ci prin stimularea interesului personal.

Faptele, de unele singure, nu înfrâng propaganda. Dar teama, interesul personal și apelul la instinctul de conservare pot. Sefton Delmer a știut asta. Ucraina o dovedește astăzi. Întrebarea rămâne dacă partenerii săi internaționali sunt dispuși să ofere resursele necesare pentru a extinde această ofensivă informațională înainte de a fi prea târziu.

„Câinele porcesc” – acea latură instinctivă a omului – așteaptă doar să fie trezit.

