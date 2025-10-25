„În timpul anexării Crimeei, Merkel ar fi cerut Kievului să nu riposteze”, susține reprezentantul Lituaniei la NATO

25 Octombrie 2025
„În timpul anexării Crimeei, Merkel ar fi cerut Kievului să nu riposteze”, susține reprezentantul Lituaniei la NATO
Angela Merkel și Vladimir Putin, la Moscova, în 2021 FOTO Hepta

O nouă controversă zguduie moștenirea politică a Angelei Merkel. Fostul comandant al forțelor armate lituaniene și actual reprezentant al țării la NATO, Jonas Vytautas Žukas, susține într-o carte recent publicată că, în 2014, în plin proces de anexare a Crimeei, fostul cancelar german ar fi exercitat presiuni asupra conducerii de la Kiev pentru a nu opune rezistență militară trupelor ruse.

Declarațiile, citate de publicația germană Welt, provin din perioada în care Žukas se afla la Kiev, în calitate de șef al armatei Lituaniei. El afirmă că s-a întâlnit atunci cu Oleksandr Turcinov, președinte interimar al Ucrainei, care i-ar fi spus că apelul la reținere militară a venit „personal de la Merkel”, în cadrul unei convorbiri telefonice.

Contactat pentru o reacție, biroul fostei cancelare a refuzat să comenteze „declarații punctuale”, trimițând în schimb la interviurile și memoriile politice ale Angelei Merkel, publicate în volumul „Libertate” în 2024. „Nu avem nimic de adăugat”, a transmis purtătoarea sa de cuvânt.

Potrivit Welt, imaginea Angelei Merkel în statele din Europa de Est a fost mereu controversată, iar după declanșarea invaziei ruse din februarie 2022, reputația ei s-a prăbușit complet. În Polonia și în țările baltice, fostul lider german este percepută drept una dintre politicienele europene care „au închis ochii” la expansiunea Rusiei. Deputatul polonez Paweł Jabłoński a numit-o „cea mai pro-rusă figură din istoria Uniunii Europene”, iar fostul premier Mateusz Morawiecki a mers și mai departe, afirmând că Merkel face parte din generația de politicieni germani „care au adus Europei cel mai mare rău din ultimul secol”.

În același articol, Welt notează că, odată cu războiul din Ucraina, Merkel pare să-l fi „înlocuit” pe fostul cancelar Gerhard Schröder ca cel mai impopular lider german în Europa Centrală și de Est.

Controversele nu sunt noi. Într-un interviu acordat anterior, Merkel sugerase că refuzul Poloniei și al țărilor baltice de a susține negocierile directe între Berlin, Moscova și Paris ar fi contribuit la escaladarea tensiunilor care au precedat invazia.

Declarația a provocat reacții ferme la nivel european. Șefa diplomației europene Kaja Kallas a criticat-o dur, subliniind că „Rusia este singura responsabilă pentru acest război”. Ministrul estonian de externe Margus Tsahkna a adăugat că ipotezele fostei cancelare „nu au niciun fundament”, iar președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a reamintit că, încă dinaintea invaziei, liderii baltici au fost printre primii care au venit la Kiev pentru a discuta despre sprijin militar și umanitar.

În timp ce în Europa de Vest Merkel rămâne o figură respectată pentru politica ei pragmatică, în Est imaginea sa este astăzi asociată cu ezitările strategice care au precedat unul dintre cele mai dramatice momente din istoria continentului.

