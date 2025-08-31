Armata fantomă din Crimeea. Rețeaua Ateș, grupul de rezistență care sabotează mașinăria de război a Kremlinului

În spatele liniilor frontului, departe de reflectoarele internaționale și de declarațiile oficiale, o mișcare de rezistență cu baze în Crimeea ocupată duce o luptă tăcută, dar persistentă, împotriva regimului de la Moscova. Sub numele Ateș – care în limba tătarilor crimeeni înseamnă „foc” – se conturează una dintre cele mai active rețele clandestine de sabotaj din teritoriile ocupate de Rusia.

Deși nu există cifre clare despre amploarea acestei mișcări, un comandant al Ateș, cunoscut sub numele de Djohar Krîm, a vorbit în exclusivitate pentru The Sun despre acțiunile grupului și despre motivația celor care, în plină ocupație rusă, aleg să își riște viața pentru a susține Ucraina.

„O luptă pentru demnitate”

„Mulți dintre agenții noștri au pierdut totul din cauza ocupației. Familii, case, viitor. Ceea ce fac acum este, pentru unii, singura formă de a recupera o fărâmă de control asupra propriei vieți. Chiar dacă ajută doar cu un procent, merită”, spune Djohar.

Operațiunile Ateș vizează puncte strategice ale infrastructurii rusești din Crimeea și din regiunile ocupate: baze militare, puncte de comandă, depozite logistice. Grupul este responsabil pentru asasinarea unor oficiali locali pro-ruși, incendierea unor poziții ale armatei ruse și colectarea de informații pentru serviciile secrete ucrainene.

Ads

Ads

Printre acțiunile confirmate de Ateș se numără sabotaje prin incendiere în regiunea Herson, operațiuni de recunoaștere în zone cu regim de securitate sporit și sprijin logistic pentru atacuri asupra infrastructurii-cheie, precum podul Kerci, simbolul dominației ruse în Crimeea.

„Focul este metoda cea mai simplă de sabotaj, mai ales în condițiile în care transportul de explozibili este extrem de riscant sub supravegherea constantă a FSB-ului și a armatei ruse”, explică liderul.

Infiltrare, propagandă, rezistență civilă

Grupul nu se limitează doar la acțiuni armate. Ateș are și o componentă numită Forța Civilă – o rețea de voluntari care distribuie materiale de propagandă, cartografiază simpatizanții regimului și încurajează populația să se alăture mișcării de rezistență. O tactică des utilizată constă în plasarea de pliante cu coduri QR care le permit localnicilor să contacteze direct organizația.

❗️Resistance flyers are back in Simferopol — activists of Civil Force launched a campaign calling to join ATESH. The city speaks: Crimea is Ukraine. The fight goes on! Ads 📩 https://t.co/HWdaw4XQvt#CrimeaIsUkraine #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/46XY0eWsPD — ATESH_eng (@atesh_eng) July 21, 2025

„Vrem să demonstrăm că Rusia nu controlează complet aceste teritorii. Că rezistența există, că oamenii care luptă sunt chiar vecinii tăi, din același cartier, poate chiar din aceeași scară de bloc”, spune Djohar.

Potrivit lui, interesul față de mișcare este în creștere: „Aproape în fiecare zi primim mesaje de la persoane care doresc să ni se alăture.”

Atacuri asupra infrastructurii și liderilor pro-ruși

Printre operațiunile cele mai notabile atribuite sau revendicate de Ateș se numără tentativele de asasinat asupra unor figuri proeminente ale propagandei ruse, precum scriitorul și militantul pro-rus Zahar Prilepin. Acesta a fost grav rănit într-un atac cu bombă în 2023, în urma căruia șoferul său a murit.

Ads

Djohar refuză să confirme implicarea directă a Ateș în acest caz, dar admite că grupul a fost implicat în alte asasinate punctuale, inclusiv asupra unui șef de poliție rus și a unui politician din partidul lui Putin în teritoriile ocupate.

Tot Ateș ar fi oferit sprijin informațional și logistic pentru loviturile ucrainene asupra portului Feodosia și a unui șantier naval din Kerci, infrastructuri esențiale pentru aprovizionarea militară a Rusiei în Crimeea.

Tehnici de camuflaj și operațiuni subversive

Într-un episod relatat de Djohar, un agent infiltrat în rândul soldaților ruși sub acoperirea unui traficant de droguri a reușit să se împrietenească cu militarii, să le ofere marijuana și, profitând de starea lor de vulnerabilitate, să ucidă trei dintre ei, inclusiv un ofițer, cu pistolul furat în timpul nopții. „A fost o operațiune reușită. I-am spus << noaptea ucraineană >> . Agentul nostru a părăsit satul în zori.”

Pentru a evita capturarea, agenții primesc instrucțiuni clare despre utilizarea telefoanelor, haine, trasee de evacuare și protocoale de siguranță.

Ads

Crimeea – epicentrul rezistenței tătare

Componența etnică a Ateș este diversă, dar un rol esențial îl joacă tătarii crimeeni, o comunitate istoric marginalizată, deportată de Stalin în 1944 și care, în mare parte, a respins ocupația rusă încă din 2014.

„Mulți dintre primii noștri agenți sunt tătari crimeeni. Iar numele << Ateș >>, foc, este un omagiu adus lor și luptei lor de durată”, spune Djohar.

Violență controlată și opoziție pe termen lung

Deși mișcarea nu este recunoscută oficial și funcționează în ilegalitate, impactul său devine tot mai greu de ignorat. Ateș publică în mod regulat înregistrări video ale atacurilor pe un canal Telegram foarte urmărit, consolidând atât moralul propriu, cât și imaginea internațională.

În privința unui eventual armistițiu, Djohar este sceptic: „Putin nu va negocia decât atunci când crede că are de câștigat mai mult decât pe câmpul de luptă. Iar dacă războiul va fi înghețat, el tot va ataca din nou când va considera că poate.”

În acest scenariu, Ateș nu are de gând să se oprească: „Lupta va continua. Poate nu la fel de violentă, dar vom continua. Avem oameni. Vom găsi mereu metode să sprijinim Ucraina.”

Ads