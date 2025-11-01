Trupele speciale ucrainene desfășoară operațiuni de stabilizare la Pokrovsk. Rusia susține că a „distrus” desantul trimis de Kiev

Trupe speciale ale Serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR) continuă operațiunile de stabilizare în zona Pokrovsk, din regiunea Donețk, în pofida afirmațiilor difuzate sâmbătă, 1 noiembrie, de Ministerul rus al Apărării, potrivit cărora „un grup de desant ucrainean ar fi fost eliminat complet”.

Potrivit unei surse din structurile de informații, citată de Ukrainska Pravda, informațiile difuzate de Moscova sunt false. „Aceste declarații sunt la fel de mincinoase ca și raportul prezentat lui Putin de către Gherasimov, care susținea că Pokrovsk este încercuit”, a precizat oficialul, sub protecția anonimatului.

Sursa confirmă că acțiunile GUR, coordonate personal de generalul Kirilo Budanov, continuă în perimetrul stabilit.

Pokrovsk 🇺🇦, here already russia has lost 35,000 men trying to take control. The battle is intensive. Ukraine remain determined to make it as difficult for russia as possible. Budanov himself was in Pokrovsk to direct operations. Below, a video showing how intense drones are pic.twitter.com/t3Ym4w93tW — Sytheruk 🇬🇧 🇺🇦 (@SythUK) November 1, 2025

Ads

Cum a apărut „versiunea rusă”

Sâmbătă, Ministerul rus al Apărării a transmis că trupele sale ar fi dejucat „o tentativă de debarcare a forțelor speciale ucrainene în zona Pokrovsk” și că „toți cei 11 militari” care au coborât dintr-un elicopter ar fi fost eliminați. Informația nu a fost confirmată de nicio sursă independentă, iar imaginile difuzate de canalele pro-Kremlin nu pot fi verificate.

În realitate, operațiunea GUR în Pokrovsk a început la începutul săptămânii, potrivit Reuters. Agenția britanică, citând surse din serviciile de informații ucrainene, relata că unități de asalt aeropurtate au fost trimise în regiune pentru a stabiliza situația pe fondul intensificării luptelor.

‼️GUR special operation in Pokrovsk - CONFIRMED. Sources say Budanov himself is on the ground. ⚡ ▪️The Economist showed troops landing by helicopter in areas russians called “captured.” ▪️Suspilne & RBC-Ukraine verified the video. Ads ▪️Reuters: operation began earlier this week… pic.twitter.com/sCK7fwFpx0 — Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) November 1, 2025

Un material video, analizat de Reuters, arată cel puțin zece militari coborând dintr-un elicopter Black Hawk într-un câmp deschis. Locația exactă și momentul filmării nu au fost, însă, confirmate oficial.

O operațiune complexă, supravegheată de Budanov

Publicația Zerkalo Nedeli a scris că acțiunea, aflată sub comanda general-locotenentului Kirilo Budanov, este una dintre cele mai dificile misiuni ale GUR din acest an. Momentul lansării operațiunii ar fi fost surprins, întâmplător, de o „dronă FPV rusească aflată în ambuscadă”. Imaginile, interceptate de pe un cablu de fibră optică, au fost apoi preluate de mai multe canale Telegram rusești.

Ads

Deocamdată, informațiile din teren sunt limitate. Ofițerul ucrainean cunoscut sub indicativul „Alex” a cerut publicului să nu catalogheze operațiunea drept „contraofensivă”, explicând că este vorba de acțiuni de asalt punctual.

Astăzi, militarul Stanislav „Osman” Buniiatov a transmis pe canalul său de Telegram că „trupele au obținut un succes tactic în direcția Pokrovsk”. Tot el a precizat că situația din oraș rămâne dificilă, aspect confirmat și de imaginile publicate de forțele ucrainene, care arată intensitatea bombardamentelor și prezența masivă a dronelor FPV.

Bătălia pentru Pokrovsk

Pokrovsk este un important nod rutier și feroviar din estul Ucrainei. Cucerirea sa ar permite Rusiei să avanseze mai adânc în regiunea Donețk – o zonă pe care Moscova încearcă să o controleze complet încă din 2014.

Orașul rezistă de peste un an unor atacuri constante, însă, potrivit surselor militare, situația de pe front s-a deteriorat vizibil. Armata ucraineană estimează că în jurul Pokrovskului sunt concentrați aproximativ 11.000 de militari ruși, cu un raport de forțe de opt la unu în favoarea agresorului.

Ads

La finalul lunii octombrie, Vladimir Putin declara, în timpul unei vizite la un spital militar din Moscova, că „Pokrovsk și Kupiansk sunt încercuite”. El a mers până la a propune „o pauză de câteva ore” pentru ca jurnaliștii ucraineni și străini „să vadă cu ochii lor” situația.

Afirmațiile sale au fost ironizate de analiști și infirmate de datele din teren. Jurnalistul german Julian Röpcke, de la Bild, a publicat pe rețelele sociale o captură a unui e-mail primit de la partea rusă, în care era invitat să viziteze Pokrovskul „încercuit”.

De fapt, potrivit rapoartelor armatei ucrainene și analizelor open-source, orașul nu este complet izolat. Luptele se concentrează la periferii, iar frontul rămâne extrem de fluid.

În prezent, lupte grele au loc pentru Pokrovsk. Armata rusă a desfășurat un număr semnificativ de personal pentru a ocupa acest oraș - aproape 12.000 de soldați, inclusiv forțe speciale din cadrul Direcției Principale de Informații și părți ale Armatei 51 Arme Combinate, a declarat Denis, comandantul plutonului batalionului de sisteme fără pilot „Șerșni Dovbușa” din cadrul brigăzii 68 de vânători de munte, într-un comentariu pentru „Suspilnîi”.

Ads

Potrivit acestuia, mici grupuri de infanterie rusă încearcă să ocolească pozițiile ucrainene și să blocheze logistica la nord de Pokrovsk. Ofițerul a subliniat că rușii nu au capturat Pokrovsk și că în prezent nu există o încercuire completă a trupelor ucrainene acolo.

În oraș, trupele RF au intensificat semnificativ utilizarea dronelor FPV, a dronelor de atac de diferite tipuri și a dronelor cu fibră optică.

El a adăugat că, din cauza faptului că în Pokrovsk se află încă aproximativ o mie cinci sute de locuitori, armatei ucrainene îi este dificil să ducă lupte de infanterie. În plus, soldații ruși se îmbracă în haine civile pentru a se camufla.

„Desigur, nu putem în niciun caz să acționăm în civil, chiar și atunci când există suspiciunea că s-au îmbrăcat în haine civile și au plecat, să zicem, pe biciclete, în recunoaștere în anumite cartiere ale orașului”, a adăugat ofițerul.

Un „cazan” de tip nou

Militarii ucraineni avertizează că tacticile moderne de încercuire diferă de cele clasice, din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. „Astăzi, nu mai este nevoie să închizi fizic flancurile pentru a crea un << cazan >> . Legăturile între unități pot fi tăiate de la distanță, prin foc concentrat și lovituri de precizie”, a explicat ofițerul „Alex”.

Potrivit acestuia, în direcția Pokrovsk, adâncimea așa-numitului „sac de foc” în care se află trupele ucrainene ar fi de aproximativ 12,5 kilometri, cu o „gură” de 7,5 kilometri lățime.

În pofida presiunii tot mai mari, GUR și armata ucraineană continuă să mențină pozițiile, iar sursele militare vorbesc despre „un efort de stabilizare”, nu despre o retragere, scrie Kyiv Independent.

Ads