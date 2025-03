Ucraina distruge un depozit de muniții termobarice în teritoriul ocupat de Rusia, Donețk

Forțele ucrainene au distrus un depozit de muniții termobarice în regiunea Donețk, aflată sub ocupație rusă, în noaptea de 28 februarie, potrivit unui raport al Statului Major ucrainean, postat pe Telegram.

Statul Major ucrainean a postat și un videoclip în care se poate observa atacul efectuat în apropierea orașului Selidove, din districtul Pokrovsk, zonă aflată în plin conflict. Explozia inițială este urmată de o serie spectaculoasă de explozii mult mai puternice, sugerând detonarea unor materiale aflate la sol.

Statul Major a descris ținta ca fiind un „depozit de muniții termobarice al invadatorilor ruși”. Deocamdată, rezultatele atacului sunt în curs de evaluare, conform raportului,citat de Kyiv Independent.

⚡️Last night, Ukrainian Defense Forces destroyed a Russian thermobaric munitions warehouse in the area of Selydove, Russian-occupied part of Donetsk region - General Staff.

Ilsky oil refinery in Krasnodar region of Russia was also under Ukrainian attack.

