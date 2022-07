Forţele armate ucrainene au distrus cinci depozite de arme ruseşti şi o unitate militară în ultimele 24 de ore, a anunţat purtătorul de cuvânt al şefului administraţiei militare regionale Odesa, Serhii Bratciuk.

Este vorba, potrivit acestuia, de depozitele din oraşul Nova Kahovka, satul Prelestnoe (de lângă Herson) şi din Doneţk (districtul Leninski, Kirovski şi pe teritoriul unei uzine auto din districtul Petrovsk). Totodată, o unitate militară rusă a fost anihilată în localitatea Mirnoie din districtul Melitopol.

În plus, pe reţelele de social media au apărut înregistrări video cu explozii şi incendii în Lugansk. Utilizatori şi media locale presupun că trupele ucrainene au lovit cu lansatoare HIMARS un depozit de armament rusesc, dar nu există încă o confirmare în acest sens, notează The Moscow Times.

Apparently, an ammunition depot in occupied #Luhansk is on fire. pic.twitter.com/TijwTWhGvZ