Autor: Veronica Andrei
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 16:05
Racheta balistică Oreșnik FOTO:X@ceanmedia

Serviciile de informații ucrainene au anunțat că Moscova intenționează ca până la sfârșitul anului 2025 să desfășoare în regiunea Mazîr din Belarus sisteme de rachete balistice cu rază medie de acțiune „Oreșnik”. Acestea ar urma să fie amplasate la o distanță de aproximativ 120–140 de kilometri de granița cu Ucraina și la circa 200 de kilometri de Lituania — cel mai apropiat stat membru NATO și al Uniunii Europene.

Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk, a declarat în cadrul unei ședințe cu președintele Volodimir Zelenski că, în vara anului 2023, forțele speciale ale SBU și Direcției Principale de Informații (GUR) au reușit să distrugă unul dintre cele trei complexe „Oreșnik” aflate pe terenul de testare Kapustin Iar, în regiunea Astrahan din Federația Rusă. Operațiunea nu a fost făcută publică la momentul respectiv, însă, potrivit lui Maliuk, aceasta s-a încheiat cu succes. În afara conducerii ucrainene, despre acțiune au fost informați și liderii câtorva alte state.

„S-a întâmplat într-o perioadă în care denumirea ”Oreșnik” nici măcar nu era cunoscută publicului larg, iar Rusia nu îl prezenta încă drept o armă de descurajare”, a explicat Maliuk.

Președintele Zelenski a menționat, la rândul său, că Rusia dispunea anterior de trei rachete de tip „Oreșnik”, dintre care una a fost deja folosită — cel mai probabil în atacul asupra uzinei „Pivdenmaș” din Dnipro. În prezent, potrivit informațiilor ucrainene, arsenalul rus include șase astfel de rachete.

„Rusia intenționează să amplaseze sistemul „Oreșnik“ în Belarus, iar noi estimăm că raza sa de acțiune este de aproximativ 5.000 de kilometri, cu o zonă moartă de 700 de kilometri. Este important ca partenerii europeni să fie atenți la aceste riscuri”, a avertizat Zelenski.

Moscova a utilizat deja racheta „Oreșnik” împotriva Ucrainei — la 21 noiembrie 2024, forțele ruse au atacat orașul Dnipro cu acest tip de armă. Analiștii nu exclud ca lovitura asupra „Iujmaș” să fi făcut parte dintr-o serie de teste, întrucât la locul impactului au fost descoperite fragmente de echipamente de telemetrie, folosite pentru măsurarea parametrilor de zbor.

