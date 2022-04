Ucraina a distrus o coloană de blindate ruse de peste 12 kilometri, ce se îndrepta spre Izium

Seful administratiei regionale de stat din Harkov, Oleg Sinegubov, a anunțat că o coloană de blindate ruse, cu o lungime de peste 12 kilometri, ce se îndrepta spre Izium, a fost distrusă.

Convoiul militar cu sute de vehicule, inclusiv vehicule blindate, artilerie tractata de camioane si echipamente de sprijin, ar fi fost distrus de fortele ucrainene in timp ce se deplasa la est de Harkov, spre Izium, a anunta NEXTA, citandu-l pe oficialul ucrainean.

An 8 mile long Russian military convoy with hundreds of vehicles (including armored vehicles, truck towed artillery & support equipment) was reportedly destroyed by Ukrainian forces while moving east of Kharkiv towards Izyum.https://t.co/4j2dIYv8kP pic.twitter.com/aUt9lTLrwx