Cum au reușit ucrainenii să doboare șapte avioane de luptă rusești într-o săptămână. Rolul decisiv al echipamentelor americane

Generalul ucrainean Ihor Romanenko a povestit cum luptătorii ucraineni au reușit să doboare șapte avioane inamice în ultima săptămână, scrie Oboz.ua.

După evenimentele de la Avdiivka, comandamentul ucrainean a decis să intensifice atacurile asupra aeronavele inamice, care au efectuat lovituri aeriene masive împotriva apărării orașului și a alocat un anumit număr de sisteme de rachete antiaeriene (SAMS) pentru acest scop.

„Avem un număr mic de sisteme de rachete antiaeriene cu rază lungă de acțiune, precum Patriot, SAMP/T și un sistem integrat în cadrul programului FrankenSAM, care poate opera până la 150 de kilometri la altitudini medii-înalte”, a menționat Romanenko.

În lupta împotriva aviației ruse, SAM-urile ucrainene fac „ambuscade” de succes în primul rând asupra avioanelor Su-34, care sunt transportatoare de bombe ghidate KAB, și Su-35, de acoperire.

Footage of a Russian fighter, downed by a Ukrainian SAM earlier today (likely PATRIOT), falling near Dyakovo, Luhansk Oblast. pic.twitter.com/wY7rY0yN0W