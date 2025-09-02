„JET MAX”, noua dronă „bombardier” a Ucrainei

O nouă dronă capabilă să transporte încărcături explozive grele a fost prezentată de dezvoltatorii ucraineni, într-un moment în care Rusia încearcă să recupereze decalajul tehnologic în domeniul dronelor de atac.

Drona „JET MAX” a fost prezentată oficial la un forum de apărare organizat în orașul ucrainean Liov. Aceasta poate transporta o sarcină utilă de până la 20 de kilograme și poate rămâne în aer aproximativ 40 de minute, potrivit presei locale.

Utilizarea dronelor a devenit esențială în cei peste trei ani și jumătate de război la scară largă dintre Ucraina și Rusia. Ambele tabere folosesc vehicule aeriene fără pilot (UAV) pentru recunoaștere, coordonarea atacurilor, lovituri directe sau chiar interceptarea dronelor inamice.

Caracteristici tehnice

Potrivit publicației ucrainene Mezha Media, apropiată de ziarul Ukrainska Pravda, JET MAX este concepută pentru a distruge „echipamente, comunicații și personal inamic” la o distanță de până la 15 kilometri.

Drona atinge o viteză de aproximativ 60 km/h atunci când este încărcată complet, dar poate ajunge până la 80 km/h fără sarcină. Este configurabilă în funcție de misiune și poate lansa diverse tipuri și cantități de muniție.

Samuel Bendett, cercetător asociat în cadrul Center for Strategic and International Studies (CSIS) din Washington, specializat în programul Europa, Rusia și Eurasia, a declarat pentru Newsweek că Ucraina „a condus dezvoltarea dronelor de bombardament grele”, în timp ce Rusia avansează mai lent în acest domeniu.

Producție în creștere

Fostul ministru al Industriilor Strategice din Ucraina, Herman Smetanin, a afirmat la începutul anului că în 2024 au fost produse deja peste 30.000 de drone de bombardament de diferite tipuri.

În prezent, pe partea ucraineană sunt cunoscute aproximativ douăzeci de modele de UAV de tip bombardier greu. Samuel Bendett adaugă că Rusia este conștientă de necesitatea dezvoltării unei flote similare și că sectorul militar-industrial rus lucrează pentru a ajunge din urmă Ucraina.

O armă cu impact semnificativ

Acest tip de dronă, afirmă Bendett, poate produce „daune considerabile” dacă este utilizată eficient. El adaugă că armata rusă a dezvoltat deja tactici pentru a doborî aceste drone, unele fiind ulterior recuperate, reparate și reutilizate împotriva trupelor ucrainene.

Dronele grele ucrainene au fost supranumite de comentatori ruși „Baba Yaga” – referință la o figură mitologică din folclorul slav. „Inamicul le numește astfel pentru că aceste drone au devenit un coșmar pentru ei”, declara Smetanin în luna ianuarie. El a adăugat că dronele acționează preponderent noaptea și provoacă pierderi semnificative în rândul trupelor și echipamentelor rusești.

Samuel Bendett subliniază că este „extrem de important” pentru ambele părți – atât Rusia, cât și Ucraina – să dispună de flote de drone de bombardament grele, întrucât acestea joacă un rol tot mai central în arhitectura conflictului modern.

