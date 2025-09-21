Ucraina prezintă un nou tip de dronă navală, cu potențial de a amenința Podul Crimeei

Ucraina a dezvăluit drona subacvatică TOLOKA la expoziția Defense Tech Valley 2025 din Liov, relatează site-ul militar Militarnyi.

Deși proiectul era cunoscut de aproximativ un an, aceasta este prima prezentare publică a sistemului. Platforma include trei variante, cu raze de acțiune de până la 2.000 de kilometri.

Modelul compact TLK-150 este proiectat pentru operațiuni discrete la mică adâncime, folosind propulsie electrică pentru a evita detectarea și a penetra liniile de apărare rusești, potrivit Defense Express. Versiunile mai mari includ TLK-400, cu o autonomie de 1.200 km și o încărcătură de 500 kg, și TLK-1000, cu o lungime de până la 12 metri, capabil să transporte 5.000 kg și să lovească ținte aflate la distanțe de 2.000 km.

Statul Major ucrainean a prezentat oficial drona pe rețelele sociale, precizând că forțele armate „vor primi în curând o serie de noi sisteme, inclusiv drone aeriene și maritime, complexe robotizate terestre și echipamente de război electronic”.

Președintele Volodimir Zelenski a introdus pentru prima dată proiectul TOLOKA la summitul Support Ukraine din februarie, subliniind potențialul său de a lovi nave, porturi și obiective strategice rusești.

Prezentarea are loc în contextul intensificării atacurilor de precizie asupra infrastructurii ruse. În iunie, Serviciul de Securitate al Ucrainei a desfășurat al treilea atac asupra Podului Crimeei, un coridor logistic esențial pentru trupele ruse din teritoriile ocupate. Deși cauza exactă a avariilor la structura de susținere subacvatică a podului nu este clară, analiștii militari speculează că drona TOLOKA ar fi putut fi implicată.

Din 2022, Ucraina și-a extins constant flota de drone maritime, integrând aceste sisteme în operațiuni de luptă și provocând pierderi semnificative forțelor navale ruse din Marea Neagră.

Crimeea a rămas una dintre țintele cheie ale operațiunilor GUR

Pe de altă parte, serviciile de informații militare ale Ucrainei (GUR) au distrus trei elicoptere rusești Mi-8 și o stație radar în Crimeea ocupată, a raportat agenția, duminică, 21 septembrie.

„Flota aeriană a invadatorilor ruși din Crimeea, ocupată temporar, a fost din nou redusă ca urmare a operațiunilor de luptă reușite”, a scris GUR pe Telegram.

Mi-8 este un elicopter de transport mediu utilizat pe scară largă de Rusia pentru transport, recunoaștere și sprijin în luptă. Poate transporta trupe și echipament sau poate fi echipat ca o navă de luptă.

Radarul distrus a fost identificat ca fiind 55Zh6U Nebo-U, un sistem mobil de avertizare timpurie capabil să detecteze aeronave stealth și rachete de croazieră la distanțe lungi.

Astfel de radare furnizează date critice de țintire pentru sistemele de rachete sol-aer. Agenția nu a dezvăluit locația exactă a atacului.

Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, a rămas una dintre țintele cheie ale operațiunilor ucrainene împotriva infrastructurii militare rusești de la începutul invaziei la scară largă.

Pe 9 septembrie, GUR a raportat că a vizat două stații radar, iar pe 1 septembrie a declarat că a distrus două elicoptere Mi-8 și a lovit un remorcher rusesc.

