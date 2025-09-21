Ucraina prezintă un nou tip de dronă navală, cu potențial de a amenința Podul Crimeei

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 15:30
Ucraina prezintă un nou tip de dronă navală, cu potențial de a amenința Podul Crimeei
Drona maritimă TOLOKA/FOTO:X@TelekanalNTA

Ucraina a dezvăluit drona subacvatică TOLOKA la expoziția Defense Tech Valley 2025 din Liov, relatează site-ul militar Militarnyi.

Deși proiectul era cunoscut de aproximativ un an, aceasta este prima prezentare publică a sistemului. Platforma include trei variante, cu raze de acțiune de până la 2.000 de kilometri.

Modelul compact TLK-150 este proiectat pentru operațiuni discrete la mică adâncime, folosind propulsie electrică pentru a evita detectarea și a penetra liniile de apărare rusești, potrivit Defense Express. Versiunile mai mari includ TLK-400, cu o autonomie de 1.200 km și o încărcătură de 500 kg, și TLK-1000, cu o lungime de până la 12 metri, capabil să transporte 5.000 kg și să lovească ținte aflate la distanțe de 2.000 km.

Statul Major ucrainean a prezentat oficial drona pe rețelele sociale, precizând că forțele armate „vor primi în curând o serie de noi sisteme, inclusiv drone aeriene și maritime, complexe robotizate terestre și echipamente de război electronic”.

Președintele Volodimir Zelenski a introdus pentru prima dată proiectul TOLOKA la summitul Support Ukraine din februarie, subliniind potențialul său de a lovi nave, porturi și obiective strategice rusești.

Prezentarea are loc în contextul intensificării atacurilor de precizie asupra infrastructurii ruse. În iunie, Serviciul de Securitate al Ucrainei a desfășurat al treilea atac asupra Podului Crimeei, un coridor logistic esențial pentru trupele ruse din teritoriile ocupate. Deși cauza exactă a avariilor la structura de susținere subacvatică a podului nu este clară, analiștii militari speculează că drona TOLOKA ar fi putut fi implicată.

Din 2022, Ucraina și-a extins constant flota de drone maritime, integrând aceste sisteme în operațiuni de luptă și provocând pierderi semnificative forțelor navale ruse din Marea Neagră.

Crimeea a rămas una dintre țintele cheie ale operațiunilor GUR

Pe de altă parte, serviciile de informații militare ale Ucrainei (GUR) au distrus trei elicoptere rusești Mi-8 și o stație radar în Crimeea ocupată, a raportat agenția, duminică, 21 septembrie.

„Flota aeriană a invadatorilor ruși din Crimeea, ocupată temporar, a fost din nou redusă ca urmare a operațiunilor de luptă reușite”, a scris GUR pe Telegram.

Mi-8 este un elicopter de transport mediu utilizat pe scară largă de Rusia pentru transport, recunoaștere și sprijin în luptă. Poate transporta trupe și echipament sau poate fi echipat ca o navă de luptă.

Radarul distrus a fost identificat ca fiind 55Zh6U Nebo-U, un sistem mobil de avertizare timpurie capabil să detecteze aeronave stealth și rachete de croazieră la distanțe lungi.

Astfel de radare furnizează date critice de țintire pentru sistemele de rachete sol-aer. Agenția nu a dezvăluit locația exactă a atacului.

Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, a rămas una dintre țintele cheie ale operațiunilor ucrainene împotriva infrastructurii militare rusești de la începutul invaziei la scară largă.

Pe 9 septembrie, GUR a raportat că a vizat două stații radar, iar pe 1 septembrie a declarat că a distrus două elicoptere Mi-8 și a lovit un remorcher rusesc.

Cât a plătit Bruxelles-ul lui Viktor Orban în schimbul votului pentru noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei?
Cât a plătit Bruxelles-ul lui Viktor Orban în schimbul votului pentru noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei?
Comisia Europeană a decis să deblocheze aproximativ 550 de milioane de euro pentru Ungaria, în schimbul sprijinului Budapestei pentru cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei,...
Putin intoxică presa occidentală. Informațiile pentru Bloomberg privind intensificarea atacurilor asupra Ucrainei ar putea fi opera Kremlinului, potrivit ISW
Putin intoxică presa occidentală. Informațiile pentru Bloomberg privind intensificarea atacurilor asupra Ucrainei ar putea fi opera Kremlinului, potrivit ISW
Agenția Bloomberg a publicat, sâmbătă, 20 septembrie, un material bazat pe informații oferite de persoane prezentate ca fiind din cercul de putere al Kremlinului. Acestea au declarat că Putin...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #drona maritima, #podul crimeii , #Razboi Ucraina
Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

