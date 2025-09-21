Ucraina prezintă un nou tip de dronă navală, cu potențial de a amenința Podul Crimeei

Ucraina a dezvăluit drona subacvatică TOLOKA la expoziția Defense Tech Valley 2025 din Liov, relatează site-ul militar Militarnyi.
Deși proiectul era cunoscut de aproximativ un an, aceasta este prima prezentare publică a sistemului. Platforma include trei variante, cu raze de acțiune de până la 2.000 de kilometri.
Modelul compact TLK-150 este proiectat pentru operațiuni discrete la mică adâncime, folosind propulsie electrică pentru a evita detectarea și a penetra liniile de apărare rusești, potrivit Defense Express. Versiunile mai mari includ TLK-400, cu o autonomie de 1.200 km și o încărcătură de 500 kg, și TLK-1000, cu o lungime de până la 12 metri, capabil să transporte 5.000 kg și să lovească ținte aflate la distanțe de 2.000 km.
Statul Major ucrainean a prezentat oficial drona pe rețelele sociale, precizând că forțele armate „vor primi în curând o serie de noi sisteme, inclusiv drone aeriene și maritime, complexe robotizate terestre și echipamente de război electronic”.
Președintele Volodimir Zelenski a introdus pentru prima dată proiectul TOLOKA la summitul Support Ukraine din februarie, subliniind potențialul său de a lovi nave, porturi și obiective strategice rusești.
Prezentarea are loc în contextul intensificării atacurilor de precizie asupra infrastructurii ruse. În iunie, Serviciul de Securitate al Ucrainei a desfășurat al treilea atac asupra Podului Crimeei, un coridor logistic esențial pentru trupele ruse din teritoriile ocupate. Deși cauza exactă a avariilor la structura de susținere subacvatică a podului nu este clară, analiștii militari speculează că drona TOLOKA ar fi putut fi implicată.
Din 2022, Ucraina și-a extins constant flota de drone maritime, integrând aceste sisteme în operațiuni de luptă și provocând pierderi semnificative forțelor navale ruse din Marea Neagră.
Pe de altă parte, serviciile de informații militare ale Ucrainei (GUR) au distrus trei elicoptere rusești Mi-8 și o stație radar în Crimeea ocupată, a raportat agenția, duminică, 21 septembrie.
„Flota aeriană a invadatorilor ruși din Crimeea, ocupată temporar, a fost din nou redusă ca urmare a operațiunilor de luptă reușite”, a scris GUR pe Telegram.
Mi-8 este un elicopter de transport mediu utilizat pe scară largă de Rusia pentru transport, recunoaștere și sprijin în luptă. Poate transporta trupe și echipament sau poate fi echipat ca o navă de luptă.
Radarul distrus a fost identificat ca fiind 55Zh6U Nebo-U, un sistem mobil de avertizare timpurie capabil să detecteze aeronave stealth și rachete de croazieră la distanțe lungi.
Astfel de radare furnizează date critice de țintire pentru sistemele de rachete sol-aer. Agenția nu a dezvăluit locația exactă a atacului.
Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, a rămas una dintre țintele cheie ale operațiunilor ucrainene împotriva infrastructurii militare rusești de la începutul invaziei la scară largă.
Pe 9 septembrie, GUR a raportat că a vizat două stații radar, iar pe 1 septembrie a declarat că a distrus două elicoptere Mi-8 și a lovit un remorcher rusesc.