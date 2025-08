Drona neagră misterioasă a Ucrainei și-a făcut din nou apariția în Rusia

Una dintre dronele de atac cu reacție ale Ucrainei, cu profil radar redus, a fost observată din nou deasupra liniei frontului, într-un nou episod al războiului de amploare declanșat de Rusia în urmă cu 42 de luni. Potrivit unui videoclip apărut recent pe rețelele de socializare, ar fi doar a doua apariție publică documentată a acestui tip de dronă, relatează Euromaidan Press.

Vehiculul aerian fără pilot, de culoare neagră și cu design distinct, se remarcă față de majoritatea dronelor de atac ucrainene cu rază lungă de acțiune, care dispun de aripi drepte, fuzelaj separat și propulsie cu elice. În schimb, această dronă are formă de aripă zburătoare — fără fuzelaj distinct — și este propulsată de un motor cu reacție, posibil un model american SW140B, cu un cost estimat de aproximativ 2.000 de dolari.

Forma sa aerodinamică, lipsită de unghiuri reflectorizante pronunțate, are potențialul de a dispersa undele radar, ceea ce ar putea permite dronei să pătrundă nedetectată prin sistemele dense de apărare aeriană rusești.

Deși autoritățile ucrainene nu au oferit detalii oficiale privind acest tip de dronă — nici măcar denumirea ei — un aparat de acest fel care s-a prăbușit pe teritoriul rus în iunie 2024 avea aproximativ 3 metri în lungime. Dacă dispune de o capacitate de combustibil similară cu cea a dronelor de atac rusești Shahed, ar putea avea o autonomie de câteva sute de kilometri.

O dronă similară, dar de dimensiuni mai mari, tot cu design stealth de tip „aripă zburătoare”, a fost văzută ocazional pe rețelele sociale din 2023 încoace. Modelul mai mare se diferențiază printr-un singur stabilizator vertical, față de cele două ale modelului mai mic, și utilizează un motor german JetCat P400-PRO, al cărui cost este estimat la circa 14.000 de dolari.

Ambele tipuri de drone par să existe în număr limitat, cel mai probabil din cauza costurilor și complexității tehnologice. Drona principală de atac utilizată de Forțele pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei (USF) rămâne An-196, cu aripi drepte și propulsie cu elice. Aceasta este produsă în serie de compania Ukroboronprom, iar Germania a finanțat recent achiziția a 500 de unități printr-un pachet în valoare de 100 de milioane de dolari.

Raritatea dronelor stealth sugerează că acestea sunt rezervate pentru misiuni cu risc ridicat, în care este necesară penetrarea unor sisteme de apărare aeriană complexe.

