Avertismentul Ucrainei către Occident: Victoria depinde de reducerea dependenței de China

În timp ce Ucraina și-a marcat Ziua Apărătorilor miercuri, o delegație formată din veterani militari și experți în tehnologie de apărare a transmis un mesaj tranșant la Washington: inovația ucraineană în războiul cu drone, esențială pentru supraviețuirea forțelor de pe front, se sprijină pe o bază fragilă – dependența de componente chinezești.

Reprezentanții, coordonați de think tank-ul militar Snake Island Institute, au subliniat că succesul Ucrainei în războiul cu drone – considerat deja un studiu de caz la nivel mondial – este vulnerabil din cauza unor lanțuri de aprovizionare nesigure și a incapacității Occidentului de a concura cu Beijingul în privința vitezei, capacității de producție și costurilor.

Dimensiunea „problemei chinezești”

Industria locală ucraineană produce aproximativ 2,1 milioane de drone FPV (First-Person View) anual. Totuși, potrivit institutului, peste 76% dintre producători ar renunța la componentele chinezești dacă ar exista alternative viabile.

„Pentru a construi 2,1 milioane de drone, e nevoie de peste patru ori mai multe motoare. Nu există în prezent alt furnizor care să poată livra milioane de unități anual”, a explicat Catarina Buchatski, directoare de analiză în cadrul institutului.

Aceasta a adăugat că birocrația occidentală complică suplimentar situația: „Producătorii americani nu pot vinde din cauza restricțiilor la export, ceea ce, paradoxal, împinge companiile ucrainene înapoi către furnizorii chinezi.”

Viktoriia Honcharuk, șefa departamentului de tehnologii de apărare al Institutului, a accentuat decalajul dintre ritmul nevoilor de pe front și procesele lente de producție și achiziție din Occident: „Ceea ce aici durează ani de zile, uneori chiar zeci de ani, pentru noi se măsoară în luni. Rusia reacționează rapid, iar noi nu ne permitem să rămânem blocați în proceduri.”

Inovație ca armă asimetrică

În ciuda obstacolelor, Ucraina continuă să accelereze inovația pe linia frontului, prezentând partenerilor occidentali acest ritm drept un atu decisiv și o lecție pentru conflictele viitoare.

Monitorizările grupului independent DeepState arată că, în septembrie, avansul rusesc s-a redus aproape la jumătate față de luna precedentă, Moscova cucerind cea mai mică suprafață de teritoriu din mai încoace.

Generalul Oleksandr Sîrski, comandantul-șef al armatei ucrainene, descrie strategia rusă drept „o mie de tăieturi”: mici grupuri de asalt, cu câțiva soldați, care pătrund adânc în teritoriu pentru a paraliza logistica și a distruge aprovizionarea.

În acest context, Ucraina mizează pe capacitățile sale de lovitură în profunzime. Programul său de drone navale a permis controlul a circa 30% din Marea Neagră, fără a deține o flotă clasică. La sol, Kievul pune accent pe precizie și eficiență, nu pe volum, inclusiv prin atacuri asupra infrastructurii rusești. „Doar în primele două săptămâni din august am distrus peste 20% din capacitatea de rafinare a petrolului a Rusiei”, a declarat Honcharuk.

Tehnologia compensează deficitul de forță umană

Delegatul ucrainean a recunoscut că forțele Kievului se confruntă cu un deficit semnificativ de personal comparativ cu Rusia, dar a insistat că tehnologia este cheia supraviețuirii soldaților.

„Rusia are mai mulți oameni și sacrifică mai ușor vieți. Ucraina, în schimb, pune accent pe tactică, pe calitatea trupelor și pe protejarea lor”, a spus Honciaruk.

Delegația a respins ideea unei superiorități inevitabile a Moscovei, amintind că Rusia încearcă de peste un deceniu să cucerească integral Donbasul – fără succes decisiv până acum.

