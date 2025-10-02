O companie ucraineană, Global Mark, a dezvăluit un sistem „strike‑recon” denumit Blitz, proiectat pentru a neutraliza ținte lente și la altitudini mari — inclusiv drone‑spion rusești precum Zala sau Supercam. Apariția sa publică a avut loc la expoziția Security 2.0 2025, organizată în perioada 30 septembrie–1 octombrie în zona Kievului, potrivit portalului Militarny.

Blitz este un UAV electric care combină funcții de interceptor cu capabilități de recunoaștere. Producătorii subliniază că drona dispune de autopilot și de un sistem automat de urmărire a țintei, facilități ce permit operarea chiar și de către piloți mai puțin experimentați. La nevoie, platforma poate fi echipată cu un modul de „captură a țintei” dotat cu funcție de autoghidare, transformând‑o astfel într‑un instrument activ de neutralizare.

Caracteristici anunțate pentru „Blitz”:

-anvergură: 1,5 m;

-lungime: 1,1 m;

-masă: 5 kg;

-plafon operațional: până la 4.000 m;

-viteză: 90–130 km/h;

-rază de acțiune: 30–100 km, în funcție de versiune;

-autonomie: până la 60 de minute.

Lansarea „Blitz” se înscrie într‑un context mai larg al dezvoltării tehnologiilor antidrone. Recent, o firmă cehă, LPP, a prezentat JWI‑4000, o platformă destinată interceptării și distrugerii UAV-urilor inamice, iar în Ucraina există deja sisteme capabile să contracareze și dronele ruse cu motoare reactive, precum „Shahed”.

