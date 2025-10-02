Au apărat Mariupol, Azovstal și Cernobîl. 185 de soldați s-au întors în Ucraina din captivitatea rusă

Un nou schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia a avut loc pe 2 octombrie, în baza acordurilor intermediare semnate la Istanbul. 185 de ucraineni – militari și civili – au fost eliberați din detenția rusă și s-au întors acasă, după o captivitate care, pentru mulți dintre ei, a început în primele luni ale războiului, în 2022.

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, dintre cei eliberați, 183 sunt soldați și subofițeri, iar doi sunt ofițeri. Împreună cu ei au fost repatriați și 20 de civili. Este al 69-lea schimb de prizonieri între cele două părți de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

„Trebuie să-i aducem pe toți acasă. Lucrăm zilnic pentru asta”, a transmis liderul ucrainean într-un mesaj public. El a adăugat că toți cei eliberați vor beneficia de sprijin complet din partea statului: evaluare medicală, sprijin psihologic și reabilitare, alături de compensațiile prevăzute prin lege.

З російського полону повернулися 185 українських захисників та 20 цивільних українців. Серед повернених додому військових двоє офіцерів, решта – рядові, сержанти. «Наші воїни були в Маріуполі й на «Азовсталі», ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року», — президент. pic.twitter.com/E0FQJ7zEJC — ҐРУНТ (@grntmedia) October 2, 2025

Majoritatea celor eliberați au luptat în puncte strategice ale frontului ucrainean: Mariupol, combinatul Azovstal, dar și la Centrala Nucleară de la Cernobîl – obiective devenite simboluri ale rezistenței în fața agresiunii ruse. Printre cei întorși acasă se află militari din Forțele Navale, Forțele Terestre, Forțele de Asalt, Garda Națională și Serviciul de Frontieră.

Coordonatorii ucraineni ai procesului de repatriere au precizat că soldații au fost capturați pe fronturi extinse, din Lugansk și Donețk până în regiunile Kiev, Harkov, Herson și Cernihiv. Cea mai tânără persoană eliberată are 26 de ani, iar cea mai în vârstă – 59.

În total, peste 7.000 de ucraineni au fost recuperați din prizonierat de la începutul invaziei la scară largă, în februarie 2022. Pentru cei mai mulți, întoarcerea acasă înseamnă și începutul unui drum lung de vindecare, după luni sau chiar ani petrecuți în condiții extreme.

De cealaltă parte, Ministerul rus al Apărării a confirmat schimbul și a precizat că soldații ruși eliberați au fost transportați în Belarus, unde li se oferă asistență medicală și psihologică înainte de a fi relocați în centre specializate din Rusia.

