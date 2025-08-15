Cum folosesc piloții ucraineni elicopterele Mi-8 echipate cu mitraliera americană Minigun pentru a doborî drone Shahed

Forțele ucrainene continuă să-și adapteze și să-și perfecționeze metodele de combatere a dronelor de atac de tip Shahed, livrate Rusiei de Iran. O serie de înregistrări video recente, publicate de canale militare și analizate de experții Defense Express, arată că elicopterele Mi-8, deja folosite cu succes în lupta contra dronelor, beneficiază acum de modificări semnificative în privința armamentului și echipamentelor optice.

Cea mai notabilă noutate o reprezintă introducerea mitralierei americane M134 Minigun, un sistem de foc cu șase țevi, extrem de eficient datorită cadenței impresionante de tragere — între 3.000 și 6.000 de gloanțe pe minut. Comparativ, mitraliera PKT, de concepție sovietică, montată anterior pe majoritatea elicopterelor, are o cadență de doar 500–750 de focuri pe minut.

Această armă, montată în locul mitraliorului de bord, oferă o capacitate de reacție mult sporită în fața țintelor aeriene rapide și greu de detectat, cum sunt dronele de tip Shahed. Chiar și o rafală scurtă este suficientă pentru a distruge o astfel de dronă, susțin analiștii citați.

Elicoptere adaptate pentru lupta de noapte

În paralel cu modernizarea armamentului, piloții ucraineni au primit și versiuni îmbunătățite ale modelului Mi-8MTV2, dotate cu sisteme optice avansate și camere termice, permițând detectarea și angajarea țintelor pe timp de noapte – un element esențial, având în vedere că dronele kamikaze sunt lansate, de regulă, după lăsarea întunericului.

La începutul utilizării lor în acest rol, în cursul anului 2024, elicopterele Mi-8 operau cu dotări standard, fără modificări vizibile ale armamentului sau ale sistemelor de ochire. Misiunile nocturne se bazau, în principal, pe mitraliere de calibrul 7,62 mm, de producție sovietică, mai puțin eficiente în combaterea dronelor rapide și de mici dimensiuni.

Noile echipamente par să fi schimbat radical eficiența acestor intervenții aeriene, iar tacticile dezvoltate de piloții ucraineni sunt urmărite cu interes și de către aliații occidentali.

Ce este Minigun și de ce este atât de eficient?

M134 Minigun este o mitralieră rotativă de calibru 7,62×51 mm NATO, dezvoltată în Statele Unite de General Electric în anii 1960. Sistemul folosește un mecanism de acționare electrică externă, care permite o cadență constantă și o alimentare fiabilă cu muniție.

Arma a fost utilizată pe scară largă pe elicoptere americane precum UH-1 Huey, AH-6 Little Bird sau MH-60 Black Hawk, dar și pe avioane de atac la sol sau pe vehicule blindate. Este apreciată pentru capacitatea de a crea un baraj dens de foc, ideal pentru suprimarea țintelor sau apărarea platformelor aeriene în misiuni de sprijin sau extracție.

Această combinație de putere de foc, fiabilitate și adaptabilitate a făcut din Minigun un simbol al armamentului modern din aviația militară.

Ucraina cere mai mult sprijin pentru apărarea aeriană de proximitate

Potrivit analistului militar ucrainean Oleksandr Kovalenko, utilizarea elicopterelor în lupta contra dronelor reprezintă, în acest moment, una dintre cele mai eficiente soluții, dar nu poate înlocui nevoia de consolidare a apărării antiaeriene. Kovalenko a sugerat că, pe lângă elicopterele Mi-24 deja folosite, Ucraina ar putea beneficia și de platforme americane moderne precum AH-1 Cobra sau AH-1Z Viper.

În paralel, Germania se pregătește pentru una dintre cele mai mari achiziții de sisteme antiaeriene cu rază scurtă de acțiune din ultimele decenii, mizând pe sistemul Skyranger. Experții occidentali consideră că războiul din Ucraina a demonstrat că apărarea de proximitate, considerată anterior un domeniu secundar, a redevenit un pilon-cheie în arhitectura de securitate a câmpului de luptă modern.

