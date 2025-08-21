The Times: Europa așteaptă pe margine, în timp ce Rusia dictează regulile jocului. Trump, noul pion al lui Putin?

Autor: Veronica Andrei
Joi, 21 August 2025, ora 18:57
113 citiri
Donald Trump și lideri europeni, discuții pe tema Ucrainei FOTO / Hepta

În vreme ce liderii europeni continuă să își ofere unii altora promisiuni și garanții de securitate în sălile luminate ale summit-urilor internaționale, realitatea de pe teren le scapă tot mai mult printre degete. Inițiativa nu mai aparține Occidentului, ci Kremlinului, iar președintele rus, Vladimir Putin, tocmai a bifat o săptămână de succese diplomatice și simbolice. Ceea ce pentru Europa pare o scenă de teatru în care se repetă discursuri despre „unitate” și „determinare”, pentru Rusia este o hartă de șah pe care piesele deja se mișcă.

Întâlnirea dintre Putin și Donald Trump, organizată pe teritoriul simbolic al Alaskăi, a transmis lumii întregi un mesaj limpede: izolarea diplomatică a Rusiei este o iluzie. Mai grav, influența psihologică a liderului de la Kremlin asupra președintelui american devine tot mai evidentă. Trump afirmă cu o ușurință neliniștitoare că Putin ar dori pacea – o declarație ce golește de sens orice strategie coerentă a Washingtonului față de Ucraina.

Garanțiile americane pentru Kiev sunt acum mai mult despre cât de mult va fi presat Zelenski, nu Putin. În această ecuație, Europa joacă un rol secundar. Liderii europeni, aparent solidari cu Ucraina, sunt de fapt prinși într-un joc al aparențelor, în care deciziile se iau în funcție de cicluri electorale, nu de realitățile de pe front. Să dansezi pe muzica unui Trump imprevizibil, scrie Edward Lucas în The Times, nu este o strategie de securitate. Este o umilință.

Putin înțelege perfect vulnerabilitatea Europei

Adevărul dureros este că Putin înțelege perfect vulnerabilitatea Europei. Știe că puterea militară a continentului este, în esență, simbolică. Că niciun stat european nu e pregătit să doboare o rachetă rusă, să lovească o bază militară de unde aceasta a fost lansată. Și atunci, ce fel de garanții oferă Europa Ucrainei? Ce înseamnă prezența simbolică de trupe „în caz de”... dacă nimeni nu e dispus să apese trăgaciul?

Fără o transformare radicală a sprijinului extern – material, militar, logistic – Ucraina riscă să fie copleșită. Rusia produce drone într-un ritm industrial, își ajustează strategiile militare și își întărește moralul printr-o mobilizare internă aproape totală. Armata rusă, ajutată de propagandă și stimulente financiare, adună mai mulți voluntari decât toată armata britanică la un loc. În schimb, Ucraina obosește.

La Moscova, propagandiștii jubilează. Retorica occidentală privind „sancțiuni suplimentare” sau „posibile negocieri de pace” este folosită ca dovadă că Vestul ezită. Iar Putin știe să exploateze fiecare semn de slăbiciune. În timp ce liderii din Marea Britanie, Germania sau Franța se luptă cu scăderi de popularitate, inflație și proteste sociale, Kremlinul își urmărește nestingherit obiectivele strategice.

De fapt, spune Lucas, problema Europei nu este doar lipsa de forță, ci și lipsa unei viziuni. Tratează conflictul din Ucraina ca pe o criză regională, când, în realitate, este parte dintr-o ofensivă globală împotriva ordinii internaționale postbelice. O luptă între lumea regulilor și lumea puterii brute. Și în acest joc, cei care nu sunt pregătiți să lupte pentru principiile lor... le vor pierde.

De la Washington, Trump a oferit Kievului „garanții foarte bune”, dar fără claritate, fără conținut. Ce înseamnă acestea? Și cât valorează în fața unei strategii de tip „salam” – bucățică cu bucățică – pe care Rusia o practică cu eficiență clinică? Occidentul e încă prins între „articolul 5” și teoria „dihorului încolțit” – dar timpul nu mai are răbdare.

Cât despre realitatea de pe teren, ea devine tot mai amară: superioritatea tehnologică a Ucrainei se estompează, linia frontului se erodează, iar sprijinul politic occidental devine tot mai condiționat. Cu o Europă în criză identitară și o Americă oscilând între sprijin și dezangajare, Putin rămâne singurul jucător care joacă cu o miză clară. Și, din păcate, cu o strategie pe termen lung.

Europa crede că negocierile de pace ale lui Trump vor eșua, dar îl susține în a demasca bluful lui Putin
Europa crede că negocierile de pace ale lui Trump vor eșua, dar îl susține în a demasca bluful lui Putin
Liderii europeni susțin inițiativa președintelui american Donald Trump de mediere a păcii în Ucraina, dar nu își fac iluzii cu privire la disponibilitatea reală a Kremlinului de a opri...
Europa va impune noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Putin refuză să se întâlnească cu Zelenski
Europa va impune noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Putin refuză să se întâlnească cu Zelenski
Europa ar putea impune noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă dictatorul rus Vladimir Putin refuză să participe la o întâlnire trilaterală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #negoieri de pace, #Europa, #SUA, #Donald Trump, #Vladimir Putin , #Razboi Ucraina
