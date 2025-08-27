În fața intensificării ofensivei rusești, Ucraina pregătește o amplă operațiune de evacuare. Guvernul va crea 30.000 de locuri de cazare temporară

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 27 August 2025, ora 05:00
În fața intensificării ofensivei rusești, Ucraina pregătește o amplă operațiune de evacuare. Guvernul va crea 30.000 de locuri de cazare temporară
Autoritățile ucrainene evacuează civilii din zonele unde au loc lupte intense/FOTO:X/@RedCrossUkraine

În fața intensificării ofensivei rusești și a presiunii crescânde asupra zonelor de tranziție, guvernul de la Kiev anunță măsuri de amploare pentru protejarea populației civile. Până la sfârșitul lunii august, autoritățile ucrainene intenționează să creeze cel puțin 30.000 de locuri destinate persoanelor strămutate intern, în 15 regiuni ale țării, inclusiv în capitală.

Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul Economiei, Iulia Sviridenko, care a precizat că o parte dintre aceste spații vor fi adaptate special pentru persoane cu mobilitate redusă — o categorie de populație deseori ignorată în situații de criză.

Centrele existente, la limită: „Infrastructura nu mai face față”

Sviridenko a vizitat recent centrul de tranzit din Pavlograd, unul dintre cele mai aglomerate puncte de primire a evacuaților. Potrivit oficialei, aici sosesc zilnic între 400 și 450 de persoane, ceea ce generează un nivel de stres major asupra infrastructurii deja fragile.

„Condițiile de cazare, mai ales pentru persoanele cu dizabilități, erau inacceptabile. Am decis relocarea unei părți din facilități și extinderea centrului prin amplasarea de corturi suplimentare ale serviciului de urgență. Situația s-a stabilizat considerabil în ultimele zile”, a declarat Sviridenko.

Pentru a reduce presiunea asupra centrului din Pavlograd, au fost deschise două noi facilități în Voloske (regiunea Dnipropetrovsk) și în Lozova (regiunea Harkov).

Relocare coordonată între regiuni

Guvernul a identificat, de asemenea, regiunile care vor primi organizat persoanele evacuate din zonele de conflict. Județele Rivne, Kirovohrad și regiunea Kiev au început deja să primească persoane strămutate. Astfel, autoritățile din regiunea Kiev au preluat recent 170 de persoane cu mobilitate redusă, contribuind la descongestionarea punctelor de primire din estul țării.

În același timp, Transcarpatia găzduiește familii cu copii din regiunile Donețk și Dnipropetrovsk, în timp ce Vinniția și Poltava se pregătesc să primească noi valuri de evacuați în perioada următoare.

Efortul umanitar, susținut în mare parte de voluntari

Totuși, în pofida eforturilor guvernamentale, realitatea din teren rămâne fragilă. Presa ucraineană a relatat recent că o mare parte din povara logistică și umanitară a fost preluată de voluntari și organizații civice, ale căror resurse sunt deja la limită. În unele centre, cum este cel din Pavlograd, capacitatea de cazare este depășită, iar lipsa resurselor amenință funcționarea normală a facilităților.

În acest context, anunțul privind extinderea infrastructurii de cazare vine ca un pas necesar și întârziat, într-un moment în care conflictul se prelungește și frontul estic devine tot mai volatil. Provocarea nu este doar logistică, ci și umanitară: asigurarea unor condiții decente pentru mii de persoane forțate să își părăsească locuințele, deseori pentru a doua sau a treia oară în ultimii ani.

Muncă „de vis” în Rusia? Tinere africane, recrutate pentru fabrici de drone. Alerta lansată de autoritățile sud-africane
Muncă „de vis” în Rusia? Tinere africane, recrutate pentru fabrici de drone. Alerta lansată de autoritățile sud-africane
Ofertele aparent inofensive de muncă în Rusia, promovate insistent pe rețelele sociale, ascund în realitate o capcană periculoasă pentru tinerele din Africa de Sud. Potrivit unei anchete...
De la Kiev până la coridorul Suwałki, mlaștinile revin în prim plan ca scut defensiv al Europei
De la Kiev până la coridorul Suwałki, mlaștinile revin în prim plan ca scut defensiv al Europei
Refacerea mlaștinilor desecate ale Uniunii Europene ar putea contribui simultan la apărarea teritoriilor în fața unei eventuale invazii rusești și la combaterea schimbărilor climatice, scrie...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #ofensiva, #evacuare civili , #Razboi Ucraina
