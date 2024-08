Ucraina ar fi folosit tancuri britanice Challenger 2 în timpul ofensivei din Kursk. Ce spun Londra și Kievul VIDEO FOTO

Trupele ucrainene ar fi folosit tancuri britanice Challenger 2 în timpul ofensivei din regiunea rusă Kursk, scrie Sky News.

Dacă acest lucru se confirmă, ar fi pentru prima dată când tancuri britanice – operate de soldați ucraineni – au fost folosite în luptă pe teritoriul Rusiei.

Ministerul Apărării de la Londra a refuzat să comenteze detaliile operaționale. Forțele armate ale Ucrainei nu au oferit niciun comentariu, relatează g4media.ro.

Cu toate acestea, Regatul Unit a confirmat că Ucraina este liberă să utilizeze arme britanice pe teritoriul Rusiei, în conformitate cu politica guvernului.

O sursă a declarat că aceasta include tancurile Challenger 2 și a semnalat că acestea au fost utilizate în timpul incursiunii ucrainene, care a început la 6 august.

Ukrainian troops are believed to have used British Challenger 2 tanks in their offensive inside Russian territory, specifically in the Kursk region.

