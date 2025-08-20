Vehiculul blindat „Ladoga” – conceput pentru apocalipsa nucleară, reapare pe frontul din Ucraina

După decenii de absență, un vehicul blindat rar, proiectat în timpul Războiului Rece pentru a rezista unui conflict nuclear, a fost reperat din nou – de această dată pe câmpul de luptă din estul Ucrainei. Este vorba despre „Ladoga”, un vehicul de comandă și recunoaștere dezvoltat de Uniunea Sovietică în anii 1970, care îmbină protecția împotriva radiațiilor cu un nivel neașteptat de confort pentru echipajul său.

Un vehicul creat pentru sfârșitul lumii

Proiectul Ladoga a fost inițiat de Biroul de Proiectare Kirovski din Sankt Petersburg, la cererea oficialilor sovietici care doreau un vehicul capabil să opereze într-un mediu contaminat nuclear. Rezultatul: un tanc fără turelă, etanș, dotat cu camere externe, propriul sistem de ventilație și o compartimentare spațioasă, gândită să asigure protecție și autonomie pentru un echipaj de patru persoane.

Vehiculul este construit pe șasiul unui tanc T-80 și este propulsat de un motor cu turbină de gaz de 1.250 de cai putere. În locul amenajării austere caracteristice vehiculelor de luptă, interiorul Ladoga este echipat cu scaune căptușite, spații de comunicare și echipamente care, la origine, ar fi permis conducerea forțelor nucleare sovietice în eventualitatea unui atac NATO.

Rare vehicle of the day? Ladoga gets hit by fpv drone. Once a transport vehicle for VIPs, now a target of FPVs.https://t.co/ZAHs1kJ2M5 pic.twitter.com/MmmKwXlJPA — Andrew Perpetua (@AndrewPerpetua) March 26, 2024

Un vehicul rar și aproape uitat

Doar patru sau cinci exemplare Ladoga au fost produse. Unul a fost utilizat pentru misiuni de recunoaștere în zona contaminată de la Cernobîl, după dezastrul nuclear din 1986. Altul a fost expus într-un muzeu. Timp de decenii, restul au dispărut din atenția publică – până în martie 2024, când o dronă ucraineană a detectat și lovit un astfel de vehicul în apropierea pădurii Kreminna, în estul Ucrainei.

La 17 luni distanță, un alt (sau același) Ladoga a fost observat într-un atelier de reparații dintr-o zonă aflată sub ocupație rusă. Având în vedere numărul limitat de unități construite, este posibil ca o bună parte dintre exemplarele funcționale să fi fost relocate în Ucraina.

O armată în căutare de soluții neconvenționale

Reapariția Ladoga are loc într-un context delicat pentru armata rusă. Potrivit estimărilor occidentale, Rusia a pierdut peste 22.500 de vehicule și echipamente grele în cei trei ani și jumătate de război la scară largă împotriva Ucrainei. În paralel, producția de tehnică militară nouă nu reușește să acopere pierderile, iar rezervele din depozite sunt pe cale să se epuizeze.

Această „demecanizare” a armatei ruse explică apariția unor vehicule neobișnuite pe linia frontului – unele provenind din muzee, altele din epoci tehnologice depășite. În locul unităților blindate rapide și moderne, doctrina militară rusă pare să fi evoluat către asalturi mai greu de detectat, desfășurate de infanterie ușoară sau pe motociclete.

Simbol al trecutului

Ladoga, vehiculul conceput pentru a comanda operațiuni în timpul unei apocalipse globale, pare astăzi un simbol al improvizației. Este greu de spus dacă aceste vehicule sunt utilizate ca posturi de comandă mobile sau, mai pragmatic, ca transportoare blindate de trupe în lipsa altor opțiuni.

Ceea ce este cert e că vehiculul – gândit să supraviețuiască unei conflagrații nucleare – își găsește întrebuințare într-un conflict convențional, dar devastator, pe teritoriul Ucrainei. Este o realitate pe care puțini dintre inginerii sovietici o puteau anticipa în urmă cu aproape jumătate de secol.

