După o rundă intensă de negocieri la Washington, Ucraina pare să fi făcut un pas modest spre o eventuală încetare a ostilităților. Totuși, detaliile unui eventual acord de securitate rămân, pentru moment, neclare.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că noile garanții de securitate oferite de Statele Unite ar urma să fie conturate într-un interval de 7–10 zile, descriindu-le drept „foarte bune”. În paralel, președintele american Donald Trump a transmis semnale că Rusia ar fi pregătită pentru compromisuri – însă, potrivit mai multor surse, o astfel de înțelegere ar putea presupune recunoașterea controlului rus asupra unor teritorii ocupate, inclusiv Donbasul și Crimeea.

Surse apropiate negocierilor citate de publicația ucraineană ZN.ua susțin că, dacă se va urma planul discutat în primăvară – care vizează o încetare a focului, înghețarea conflictului de-a lungul liniei de contact și semnarea unui acord-cadru de către Ucraina, Rusia și SUA – procesul ar putea avansa relativ rapid. Însă dacă se va insista asupra unui tratat de pace complet, cu prevederi privind statutul teritorial, compensații și alte aspecte sensibile, negocierile ar putea dura semnificativ mai mult.

În plus, semnarea unui astfel de acord ar presupune un risc politic major pentru Kiev, în special în condițiile actuale de pe front și în lipsa unui consens clar în societate privind eventualele concesii teritoriale. Potrivit unor observatori, există temerea că Ucraina ar putea fi împinsă într-un colț, în lipsa unor garanții clare și solide din partea partenerilor occidentali.

Ce formă pot lua garanțiile?

În declarații recente, fostul ministru ucrainean al apărării Anatolii Hrițenko a descris o formulă ideală de garanții: o reacție militară rapidă și clară din partea SUA – inclusiv dislocarea diviziilor 82 și 101 în Ucraina în caz de agresiune și preluarea controlului spațiului aerian. Totuși, chiar el recunoaște că simpla comunicare a unei astfel de intenții ar putea avea un efect descurajant suficient pentru Kremlin.

Realitatea politică este însă diferită. Donald Trump a declarat deja că nu va trimite trupe americane în Ucraina. Iar precedentul istoric arată că astfel de mesaje influențează direct dinamica de securitate: în 2003, un avertisment diplomatic ferm din partea SUA a contribuit la oprirea unei acțiuni ruse în Marea Neagră; în 2021, anunțul administrației Biden că nu vor fi trupe americane în Ucraina a fost urmat, la scurt timp, de declanșarea invaziei.

Opțiunile pe masa negocierilor

Potrivit publicației Axios, vicepreședintele american J.D. Vance a prezentat, în cadrul întâlnirilor de la Washington, două scenarii pentru garantarea securității Ucrainei:

Modelul „articolului 5” extins – în care mai multe state, inclusiv SUA și țări europene, își asumă angajamente similare celor prevăzute în Tratatul NATO. Acest lucru ar presupune ratificarea unor acorduri individuale de către parlamentele naționale și detalierea unor scenarii de intervenție. Sursele citate afirmă că participanții au primit cu rezerve această propunere, în contextul ezitărilor deja existente privind angajamentele militare directe.

Consolidarea capacităților proprii ale Ucrainei – presupunând o armată de 350.000–400.000 de militari, echipată și susținută logistic de parteneri occidentali. Însă SUA nu intenționează să finanțeze direct această structură, deși s-ar putea implica prin vânzări de armament și transfer de tehnologie către țările europene, dacă acestea acceptă să sprijine Ucraina.

Ambele scenarii necesită însă clarificarea unor aspecte-cheie: cum se va răspunde în cazul unor agresiuni hibride? Ce se întâmplă dacă apar formațiuni separatiste locale care cer „unificarea” cu Rusia? Iar dacă nu este vorba de o agresiune armată clasică, cine decide natura și amploarea răspunsului?

Chiar vicepreședintele Vance a spus că este necesar să se analizeze toate scenariile posibile, să se contureze modul de reacție și să se caute compromisuri în diverse situații de criză în cadrul celor două opțiuni de garanție menționate mai sus. De exemplu, în cazul unui scenariu hibrid: Rusia nu atacă direct, dar apare în Ucraina o „Republică Populară Harkov” condiționată, care își anunță dorința de a se reuni cu Federația Rusă. Ce ar trebui să facă țările garante în această situație? Ar trebui să intervină sau nu în „conflictul politic civil intern” ucrainean?

Planul „porcul spinos”

Conform The Wall Street Journal, actualele discuții se concentrează pe transformarea Ucrainei într-un stat capabil să descurajeze viitoare agresiuni prin forță proprie – o strategie denumită informal „modelul porc spinos”. Garanțiile propuse ar include:

- Prezență militară aliată pe teritoriul Ucrainei;

- Consolidarea apărării antiaeriene și protejarea infrastructurii critice;

- Furnizarea de armament modern, inclusiv rachete de precizie;

- Mecanisme de monitorizare și reacție la eventuale încălcări ale unui regim de încetare a focului.

Un aspect important este și dimensiunea economică: The Financial Times notează că Ucraina intenționează să achiziționeze armament american în valoare de 100 miliarde dolari, cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, iar SUA ar putea semna contracte de producție de drone cu companii ucrainene, în valoare de 50 miliarde dolari.

Totuși, implicarea militară directă a aliaților rămâne incertă. Germania a declarat că nu va disloca trupe în Ucraina, iar Franța a redus ambițiile de la zeci de mii de soldați la câteva batalioane – posibil desfășurate în vestul țării sau chiar în Polonia. Lituania, un aliat vocal, ar putea trimite în jur de 200 de militari, dar are o armată redusă. Potrivit Bloomberg, în total, aproximativ 10 state ar fi dispuse să trimită trupe în diverse forme de prezență.

The Guardian scrie că Marea Britanie ar putea participa la protejarea spațiului aerian și maritim ucrainean, dar exclude desfășurarea de trupe aproape de linia frontului. Iar administrația americană a subliniat că, deși nu va trimite soldați în Ucraina, ia în considerare opțiuni precum sprijinul aerian și coordonarea operațiunilor defensive.

Întrebări deschise și așteptări prudente

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a menționat că 30 de state lucrează la detaliile unui mecanism de garanții de securitate pentru Ucraina. Totuși, nu este clar în ce măsură noile planuri vor integra recomandările elaborate încă din 2022 de grupul condus de fostul secretar general al NATO Anders Fogh Rasmussen și de șeful administrației prezidențiale de la Kiev, Andrii Ermak.

De asemenea, rămâne întrebarea dacă deja semnatele „acorduri de garanții de securitate” cu aproape 30 de țări – anunțate în diverse runde de diplomație publică – mai au vreo valoare practică. Sau dacă au devenit, între timp, simple documente arhivate.

În final, după luni de negocieri, este tot mai clar că garanțiile de securitate vor reflecta o combinație între sprijin militar limitat din exterior și o capacitate crescută a Ucrainei de autoapărare. Dar pentru ca aceste măsuri să fie acceptate de societatea ucraineană, autoritățile de la Kiev vor trebui să explice clar ce presupun și, mai ales, ce nu presupun aceste angajamente.

Pentru o populație care a trecut prin invazie, ocupație și pierderi masive, încrederea nu se câștigă ușor. Ucraina are nevoie nu doar de promisiuni, ci de măsuri concrete și verificabile – iar partenerii occidentali, de răspunsuri clare privind propriile limite și angajamente reale, susține ZN.ua.

