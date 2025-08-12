Ucraina, gata să cedeze teritoriul cucerit deja de Rusia? Miza din spatele unei astfel de decizii

Ucraina ar putea fi de acord să oprească luptele și să cedeze teritoriul deja deținut de Rusia, ca parte a unui plan de pace susținut de Europa, scrie The Telegraph.

Volodimir Zelenski le-a spus liderilor europeni că trebuie să respingă orice acord propus de Donald Trump, în care Ucraina cedează teritorii suplimentare, dar că Rusiei i se poate permite să păstreze o parte din regiunile cucerite deja.

Aceasta ar însemna înghețarea liniei frontului acolo unde se află și acordarea către Rusia a controlului de facto asupra zonelor pe care le ocupă în Luhansk, Donețk, Zaporijia, Herson și Crimeea.

Relaxarea poziției de negociere are loc înaintea discuțiilor dintre Trump și Putin, care vor avea loc vineri, 15 august, în Alaska.

„Planul poate fi corelat doar cu pozițiile actuale deținute de armată”, a declarat un oficial occidental.

Ucraina și Europa sunt din ce în ce mai îngrijorate de faptul că Trump și Putin ar putea negocia sfârșitul războiului de lungă durată care se poartă peste capul lui Zelenski.

„Am multe temeri și multă speranță”, a declarat luni, 11 august, Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei. El a adăugat că oficialii americani s-au angajat să consulte liderii europeni înainte de discuțiile față în față dintre Trump și Putin.

Printre preocupările europene se numără un presupus plan de pace aprobat de Moscova, care includea înghețarea liniilor frontului din sud-estul Ucrainei dacă Kievul acceptă să se retragă din zonele din Donețk și Luhansk pe care le controlează.

Diplomații europeni spun că nu a existat nicio schimbare notabilă în obiectivele generale de război ale lui Putin, care urmăresc răsturnarea guvernului ucrainean orientat spre Occident și înlocuirea acestuia cu un reprezentant prietenos cu Moscova.

Rusia urmărește în continuare „capitularea completă” a Kievului, inclusiv blocarea oricărei perspective de aderare la NATO și demilitarizare, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului, think tank-ul cu sediul la Washington.

Luni seară, 11 august, Zelenski a declarat că nu există semne că Rusia se pregătește să pună capăt războiului, în ciuda iminentelor negocieri de pace.

„Dimpotrivă, își deplasează trupele și forțele în așa fel încât să lanseze noi operațiuni ofensive”, a spus el, citând un raport al serviciilor de informații ale Ucrainei.

Ucraina, deși aparent mulțumită să cedeze o parte din teritoriu, va fi de acord doar cu un acord de pace care oferă garanții de securitate solide sub forma livrărilor de arme și a unei căi către aderarea la NATO.

Capitalele europene au optat să susțină viziunea Kievului privind orice schimburi teritoriale, în încercarea de a-l convinge pe Trump că există o greutate diplomatică în spatele unei singure linii roșii „Ucraina plus Europa” care respinge concesiile pentru teritoriile deținute de ucraineni.

„Europenii înțeleg acum rolul lor de susținători ai Ucrainei în ceea ce privește negocierile diplomatice”, a spus oficialul occidental. „Este un impuls pentru moral, consolidează și pozițiile diplomatice ale Ucrainei, astfel încât aceasta să nu se simtă singură.”

„Pentru Polonia și partenerii noștri, este clar că granițele statului nu pot fi schimbate prin forță”, a declarat premierul polonez Tusk într-o conferință de presă de luni. „Războiul Rusiei cu Ucraina nu trebuie să aducă beneficii agresorului.”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul german Friedrich Merz au emis declarații similare în sprijinul unei abordări dure a concesiilor teritoriale în weekend.

O declarație comună a liderilor Comisiei Europene, Franței, Italiei, Regatului Unit, Poloniei și Finlandei a afirmat că „linia actuală de contact ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor”.

Liderii europeni sunt așteptați să poarte discuții cu Trump miercuri, 13 august, pentru a-i prezenta cazul. Luni, președintele SUA a declarat că va încerca să recupereze o parte din teritoriu pentru Ucraina în timpul întâlnirii sale cu Putin, în Alaska.

Vor exista „schimburi, unele modificări ale teritoriilor”, a spus Trump, adăugând: „Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Vom încerca să recuperăm o parte din acel teritoriu pentru Ucraina”.

Președintele SUA a declarat că vineri va fi o „întâlnire de testare” menită să îndemne Rusia să oprească războiul. El a adăugat: „Vom avea o întâlnire cu Vladimir Putin, iar la sfârșitul acelei întâlniri, probabil în primele două minute, voi ști exact dacă se poate face sau nu o înțelegere, pentru că asta fac eu. Închei înțelegeri.”

Liderul american a spus că l-ar putea suna mai întâi pe Zelenski „din respect”, iar apoi pe liderii europeni după întâlnirea cu președintele rus.

Nimic din toate acestea nu îl exclude pe președintele Ucrainei de la luarea dificilei decizii de a ceda teritorii aflate deja în mâinile forțelor de invazie ale Rusiei.

Oficialii europeni cred că Zelenski are o marjă de manevră în fața unui număr tot mai mare de alegători care ar accepta cedarea de teritorii către Moscova ca preț pentru sfârșitul războiului.

Kievul nu își poate permite să cedeze teritorii suplimentare, în special în regiunea estică Donețk, deoarece acest lucru ar permite forțelor Moscovei să ocolească liber fortificațiile construite de la războiul inițial din Donbas din 2014.

Președintele ucrainean ar trebui, de asemenea, să jongleze, deoarece ar fi împiedicat de constituția țării sale să cedeze teritorii fără un referendum la nivel național.

Trump l-a criticat pe omologul său ucrainean pentru respingerea concesiilor, declarând luni: „Am fost puțin deranjat de faptul că Zelenski spunea: Ei bine, trebuie să obțin aprobarea constituțională. Adică, are aprobarea să intre în război și să ucidă pe toată lumea, dar are nevoie de aprobat pentru a face un schimb de teritorii?”

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a descris decizia ca o provocare legată de „modul de gestionare a situației de fapt conform căreia rușii dețin, în acest moment, teritoriu ucrainean.

„Cel mai important aspect este, în ceea ce privește deținerea teritoriului ucrainean, că s-ar putea să existe o situație de fapt în care aceștia fac acest lucru, dar că nu putem accepta niciodată acest lucru în sens legal, așa cum se numește acest lucru, în sens de jure”, a declarat el pentru CBS.

„O parte a Ucrainei trebuie să fie pe masă, iar orice discuție de acolo va fi cu ucrainenii care vor să decidă ce vor să facă în acest sens.”

Zelenski a mai vorbit anterior despre schimbul de teritorii controlate de Ucraina în regiunea Kursk a Rusiei. Însă forțele Moscovei au reușit să rupă controlul Kievului asupra regiunii de frontieră, punând capăt acestei negocieri.

Președintele ucrainean a recunoscut anterior că forțele sale armate nu dispun de capacitățile necesare pentru a recupera teritorii deținute de Moscova, dar după orice înțelegere, Kievul ar putea folosi mijloace diplomatice pentru a întoarce teritoriile sub controlul său.

Rusia ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, așa cum s-a convenit în cadrul frontierelor Kievului din 1991, recunoscute la nivel internațional.

Într-o convorbire telefonică de luni, Keir Starmer și Mark Carney, prim-ministrul Canadei, au salutat eforturile de pace, dar au avertizat împotriva „impunerii” unui acord Ucrainei.

Un purtător de cuvânt de la Downing Street a declarat: „Au discutat despre sprijinul lor neclintit pentru Ucraina și despre eforturile continue de a opri masacrele și de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei. Ambii lideri au subliniat că viitorul Ucrainei trebuie să fie unul de libertate, suveranitate și autodeterminare.

„Au salutat eforturile internaționale continue, conduse de președintele Trump, pentru a aduce pacea și au convenit că aceasta trebuie construită împreună cu Ucraina - nu impusă acesteia.

Ambii lideri au convenit că vor continua să colaboreze îndeaproape cu președintele Trump și președintele Zelenski în zilele următoare. Au convenit să rămână în contact.”

