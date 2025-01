Tacticile moderne preferate de generalul numit de Zelenski pentru a conduce trupele în sectorul Donbas unde se duc cele mai grele lupte

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a desemnat un general din rândurile armatei ucrainene, cunoscut și apreciat pentru succesul său pe câmpul de luptă, pentru a prelua comanda în sectorul crucial al Donbasului, acoperit de lupte grele între forțele ucrainene și rusești, scrie Kyiv Post.

Generalul Mihailo Drapatîi, un nume care a crescut în popularitate în mai puțin de trei ani, va conduce acum grupul operațional-strategic Horiția, responsabil pentru o linie de front de peste 300 de kilometri, ce a fost martora celor mai intense confruntări ale războiului în ultimul an.

În vârstă de 42 de ani, Drapatîi face parte dintr-o „nouă generație” de generali ucraineni, care au luptat împotriva forțelor ruse încă din 2014.

General-maiorul Mihailo Drapatîi este cunoscut pentru că a comandat Batalionul 2 al Brigăzii 72 Mecanizate, care a intrat în Mariupol în mai 2014.

Drapatîi se afla în celebrul „BMP zburător” al armatei ucrainene care a trecut prin baricadele separatiștilor pro-ruși din Mariupol în 2014.

