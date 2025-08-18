General rus, rănit grav într-un atac ucrainean asupra unei coloane rusești din Kursk. I s-a amputat un braț și un picior

În plin efort de slăbire a structurilor de comandă ale armatei ruse, forțele ucrainene au reușit un atac de precizie care l-a vizat pe general-locotenent Esedulla Abașev, adjunctul comandantului Grupului de Forțe Nord al Federației Ruse. În urma loviturii, desfășurată sâmbătă dimineața pe autostrada Rîlsk–Homutovka din regiunea Kursk, generalul în vârstă de 57 de ani a suferit răni extrem de grave, fiind supus ulterior amputării unui braț și a unui picior, potrivit Direcției Principale de Informații a Ucrainei (GUR).

Abașev, un veteran al conflictelor regionale purtate de Rusia în ultimele trei decenii, a fost evacuat de urgență la Spitalul Clinic Central Vișnevski din Moscova. Surse apropiate Kremlinului au confirmat starea critică a acestuia, menționând că este în viață, dar în condiții „extrem de grave”.

Atacul face parte dintr-o strategie vizibil conturată a Ucrainei de a neutraliza comandanți de rang înalt, cu scopul de a provoca disfuncționalități în lanțul de comandă al armatei ruse și de a reduce capacitatea de coordonare a operațiunilor la granița de nord.

Un „soldat al imperiului”

Cariera generalului Abașev este una care reflectă traiectoria militară a Rusiei post-sovietice, oscilând între conflictele din Caucaz, invazia Georgiei din 2008 și intervenția brutală din Siria, până la rolul central jucat în agresiunea asupra Ucrainei, începând cu 2022. A fost, între altele, comandant al Corpului 2 de Armată al așa-numitei „Republici Populare Luhansk”, o structură parastatală impusă prin forță de Federația Rusă în estul Ucrainei.

Pentru aceste „merite” în slujba expansionismului rus, Abașev a fost decorat de președintele Vladimir Putin cu titlul de Erou al Rusiei și cu Ordinul Curajului. Potrivit surselor ucrainene, numele său este asociat cu crime de război împotriva civililor în regiunea Lîsîceansk.

În vara anului trecut, pe fondul intensificării incursiunilor ucrainene de-a lungul graniței, a fost numit responsabil cu apărarea frontierei în direcția Kursk – acolo unde a și fost lovit.

Un șir de lovituri simbolice

Lovitura asupra lui Abașev nu este un caz izolat. În ultimele luni, mai mulți ofițeri superiori ruși au fost ținte ale unor atacuri de precizie ale armatei ucrainene. Generalul-maior Mihail Gudkov, adjunct al șefului Forțelor Navale Ruse și, la rândul său, decorat cu titlul de Erou al Rusiei, a fost ucis în iulie într-un atac asupra unui post de comandă din regiunea Kursk.

În aprilie, generalul Iaroslav Moskalik a fost eliminat în apropiere de Moscova.

Canale ucrainene de Telegram au publicat deja imagini cu vehicule blindate în flăcări, despre care susțin că ar aparține coloanei lovite din care făcea parte și Abașev.

Tactici și psihologie militară

Atacurile asupra comandanților ruși nu au doar un rol tactico-operativ, ci și unul profund psihologic. Prin eliminarea figurilor-cheie din structura de comandă, Ucraina urmărește să demoralizeze trupele și să creeze fisuri în disciplina de front.

În același timp, aceste acțiuni vin într-un moment în care presiunile internaționale asupra Kievului cresc, iar administrația americană, condusă de Donald Trump, insistă pe necesitatea unei soluții de pace rapide. Într-un astfel de context, orice demonstrație de forță devine un mesaj dublu: adresat atât Moscovei, cât și aliaților occidentali.

Pentru Kremlin, fiecare comandant pierdut slăbește nu doar armata, ci și mitul invincibilității pe care Vladimir Putin l-a cultivat cu grijă în ultimele două decenii. În acest moment al conflictului, loviturile precise asupra ierarhiei militare devin tot mai mult o formă de război strategic – cu mize dincolo de linia frontului.

