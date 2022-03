Până când își va putea hrăni Ucraina populația din rezervele proprii

Pe măsură ce daunele provocate de ruși în Ucraina sunt tot mai mari, iar trupele ruse încercuiesc orașele, aprovizionarea este o problemă.

Totuși, Ucraina are mâncare suficientă pentru întreaga populație până la sfârșitul anului 2023, potrivit agenției Nexta.

”Avem suficiente rezerve de grâu, porumb, ulei de floarea soarelui și produse de bază, în depozite, pentru 3-5 ani. Cu siguranță ne vom hrăni”, a declarat președintele adjunct al biroului prezidențial, Rostislav Shurma.

#Ukraine is provided with food until the end of 2023.

The deputy head of the presidential office, Rostislav Shurma, said: "Today there are enough reserves of wheat, corn, sunflower oil and basic products in warehouses for 3-5 years. We will definitely feed ourselves". pic.twitter.com/1kMZNhRozI