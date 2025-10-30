Ce știm despre „încercuirea” orașului Pokrovsk din estul Ucrainei

Forțele ruse par să fi pătruns mai adânc în orașul Pokrovsk, în regiunea Donețk, amenințând nu doar cucerirea localității, ci și încercuirea completă a zonei, potrivit analizelor independente și rapoartelor militare care vorbesc despre o deteriorare gravă a pozițiilor ucrainene.

Apărarea orașului – considerat unul dintre punctele-cheie ale frontului din Donbas – pare să se clatine după mai bine de un an de lupte intense. Sute de soldați ruși ar fi pătruns în oraș, înaintând în mai multe direcții.

O luptă inegală

Potrivit armatei ucrainene, aproximativ 11.000 de militari ruși sunt concentrați în jurul Pokrovskului, într-o încercare de a-l înconjura complet. Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 27 octombrie că forțele ruse îi depășesc numeric pe apărători în proporție de opt la unu.

Aflat într-o vizită la un spital militar din Moscova, președintele rus Vladimir Putin a afirmat că atât Pokrovsk, cât și orașul Kupiansk din regiunea Harkov, ar fi deja încercuite.

Într-o remarcă neobișnuită – mai ales în contextul creșterii numărului de jurnaliști uciși sau răniți aproape de linia frontului – Putin a adăugat că trupele ruse „ar fi dispuse să înceteze focul pentru câteva ore”, pentru a permite jurnaliștilor ucraineni și străini să intre în zonele respective și „să vadă cu ochii lor starea forțelor încercuite”.

Deși datele din surse deschise și rapoartele comandamentelor ucrainene contrazic afirmațiile lui Putin, situația rămâne extrem de volatilă și dificilă pentru apărători.

Pe 29 octombrie, imagini apărute pe rețele sociale au arătat soldați ruși arborând steagul Federației Ruse pe indicatorul de la intrarea vestică în Pokrovsk – un gest mai degrabă simbolic decât o dovadă a controlului efectiv asupra teritoriului.

Infiltrare necontrolată

Primele atacuri asupra periferiei orașului au fost semnalate încă din toamna lui 2024, însă pătrunderea efectivă a trupelor ruse în Pokrovsk s-a produs abia la mijlocul lui 2025.

În iulie, câteva zeci de soldați ruși au reușit să intre în cartierele sudice, profitând de subțierea liniilor de apărare. Unitățile ucrainene de asalt au reacționat rapid, izolând și eliminând grupurile infiltrate, împiedicându-le atunci să se consolideze.

Dar pe 19 octombrie, rapoartele privind civili împușcați lângă gara din Pokrovsk – la câțiva kilometri de linia frontului cunoscută – au semnalat începutul unei noi infiltrări majore.

La scurt timp, forțele ucrainene au publicat imagini cu drone lovind clădirea gării, susținând că grupul rus ajuns acolo a fost neutralizat. Totuși, în zilele următoare au apărut tot mai multe înregistrări care arătau soldați ruși în interiorul orașului, semn că infiltrarea continuă.

Pe 27 octombrie, Statul Major ucrainean a recunoscut că „aproximativ 200” de militari ruși se aflau deja în Pokrovsk.

„Rușii nu controlează orașul și nici măcar un cartier întreg”, a declarat Roman Pohorîlîi, cofondator al grupului independent de analiză Deep State. „Ei se mișcă haotic, duc operațiuni de sabotaj, recunoaștere și ambuscade.”

„Încercuirea lui Schrödinger”

În ciuda declarațiilor Kremlinului, nu există dovezi verificabile că Pokrovsk este complet încercuit. Analiza hărții Deep State arată că între cei doi „clești” rusești ar mai exista un coridor de circa trei kilometri – o fâșie îngustă, dar încă deschisă.

Adevărata amenințare planează, însă, asupra orașului Mirnograd, aflat la est de Pokrovsk, în interiorul buzunarului format. Acolo, brigăzile ucrainene 25 Aeropurtată și 38 Marină mențin deocamdată o linie de apărare stabilă, sprijinită de terenul favorabil și de folosirea intensivă a dronelor.

Potrivit unui mesaj publicat pe 29 octombrie de Deep State, forțele ruse au reușit să taie liniile de aprovizionare către Mirnograd și pozițiile ucrainene din zonă.

Un comandant adjunct ucrainean, care a vorbit cu Kyiv Independent sub protecția anonimatului, a spus că pericolul principal nu este încă o încercuire totală la sol, ci faptul că toate rutele logistice sunt supravegheate de drone și artilerie rusească.

„Pokrovsk ne creează probleme, fără îndoială”, a spus el, „dar suntem practic într-o încercuire parțială de trei luni, și încă există căi prin care putem continua apărarea Mirnogradului.”

Pe 28 octombrie, forțele ucrainene din Grupul Est au anunțat că rușii ar fi pătruns în Mirnograd, dar informația a fost retrasă a doua zi. „Nu există prezență masivă a inamicului în oraș”, a declarat ulterior comandantul unității. „Sunt doar cazuri izolate, iar acestea sunt eliminate.”

Perspective sumbre

Avansul rusesc și infiltrările tot mai dese fac ca apărarea Pokrovskului să devină tot mai dificilă. Spre deosebire de atacurile anterioare, limitate ca amploare, actualul val este suficient de mare pentru a destabiliza întregul sistem defensiv.

„Curățarea unei zone sau a alteia nu schimbă situația de ansamblu”, a explicat Pohorîlîi. „Problema de bază rămâne: partea de sud a orașului, de unde pătrund rușii, nu este blocată.”

Chiar dacă forțele ucrainene ar reuși să mențină pentru scurt timp buzunarul Pokrovsk–Mirnograd, riscul unei încercuiri pe trei flancuri și controlul aproape total al rușilor asupra rutelor de aprovizionare transformă apărarea acestei zone într-o bătălie tot mai costisitoare – și, cel mai probabil, imposibil de susținut pe termen lung, notează Kyiv Independent.

