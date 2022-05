Autoritățile ucrainene au dat ordinul dea fi închise porturile maritime Berdiansk, Mariupol, Skadovsk, Herson.

”Conform ordinului de la data publicării sale oficiale, porturile maritime Berdyansk, Mariupol, Skadovsk, Herson sunt închise până la reluarea controlului asupra acestor porturi maritime.

Luarea acestei măsuri este cauzată de incapacitatea de a deservi navele și pasagerii, mărfurile, transportul și alte activități economice conexe, asigurând un nivel adecvat de siguranță a transportului maritim, respectarea tratatelor internaționale ale Ucrainei”, se arată în ordinul emis de Ministerul Infrastructurii pe 28 aprilie, publicat pe site-ul instituției.

Invazia Rusiei asupra porturilor maritime afectează capacitatea Ucrainei de a exporta cereale. Înainte de război, Ucraina putea furniza 4 milioane de tone de cereale pe lună, acum această cifră este la nivelul de 600-800 de mii de tone, a declarat vicepreședintele Consiliului Agrar Ucrainean Denis Marchuk, arată hromadske.

