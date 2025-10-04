Campania de atacuri cu drone lansată de Ucraina a afectat grav industria energetică rusă, determinând oprirea temporară a până la 40% din capacitatea de rafinare a țițeiului, potrivit estimărilor independente. Rezultatul: penurii de combustibil în întreaga țară, creșteri abrupte ale prețurilor și îngrijorări tot mai mari în privința stabilității economice și politice a Kremlinului.

O campanie sistematică de atacuri

Ofensiva aeriană a început la începutul lunii august, după o serie de atacuri de test și lovituri împotriva sistemelor de apărare antiaeriană ruse. Pe 2 august, forțele ucrainene – implicând drone cu rază lungă, serviciile de informații militare și trupele de operațiuni speciale – au declanșat o campanie menită să lovească rafinăriile de petrol ale Rusiei.

Potrivit Kyiv Post, au fost identificate cel puțin 55 de atacuri confirmate asupra infrastructurii de procesare a combustibililor fosili. Cele mai îndepărtate lovituri au vizat rafinării din regiunile Perm și Bașkortostan, la peste 1.500 de kilometri de granița ucraineană.

Sâmbătă, 4 octombrie, un incendiu a izbucnit la rafinăria de petrol Kiriși din regiunea Leningrad din Rusia, în urma unui atac cu drone, au declarat oficiali ruși.

Ads

Canalul ASTRA Telegram a distribuit imagini care arată flăcări la instalația KirishiNefteOrgSintez.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a confirmat atacul și a declarat că incendiul din zona industrială a fost stins. El a spus că șapte drone au fost distruse deasupra orașului Kirishi, dar nu a specificat de unde a izbucnit incendiul.

Drone mici, efecte majore

Dronele folosite – de tip „kamikaze” – sunt de dimensiuni reduse, comparabile cu un avion monomotor ușor, transportând până la 200 kg de explozibil. Țintele principale au fost turnurile de cracare din rafinării – componente esențiale și dificil de reparat rapid, mai ales în condițiile sancțiunilor occidentale care limitează accesul Rusiei la piese de schimb.

Impactul asupra industriei petroliere

Datele de piață indică o contracție semnificativă a capacității de producție. În septembrie, după o lună de atacuri, analiștii estimau o reducere de 17-25% a capacității de rafinare; la începutul lui octombrie, estimările ajunseseră la 38-40%.

Ads

Aproximativ trei sferturi din capacitatea totală de rafinare a Rusiei se află în raza de acțiune a dronelor ucrainene. În unele cazuri, aceleași rafinării au fost lovite de mai multe ori în decurs de două luni.

Cele mai afectate instalații au fost rafinăria Kinef, a doua ca mărime din Rusia, și cea de la Riazan, clasată pe locul cinci. Kommersant a relatat că, în urma atacurilor, aprovizionarea cu benzină a scăzut cu aproximativ 20% față de cererea pieței interne.

Prețuri în creștere și penurii locale

Creșterile de preț la pompă variază între 20% și 40% la nivel național, cu maxime în regiunile îndepărtate. Pe bursa energetică din Sankt Petersburg, volumele de tranzacționare au scăzut, în timp ce prețurile la benzină și motorină au crescut cu aproximativ 5%.

Regiunile cele mai afectate sunt cele fără influență politică semnificativă – Buriatia, Yakutia, Chukotka și Orientul Îndepărtat – unde stațiile de alimentare au fost nevoite să raționalizeze vânzările. În Crimeea ocupată, alimentarea cu combustibil a fost oprită mai mult de o săptămână în septembrie, iar la redeschidere, cumpărătorii au fost limitați la 20 de litri per client.

Ads

Răspunsul Kremlinului

În ciuda declarațiilor oficiale potrivit cărora apărarea antiaeriană rusă „interceptează toate dronele inamice”, autoritățile de la Moscova au adoptat măsuri de urgență. La 30 septembrie, guvernul a impus o interdicție aproape totală asupra exporturilor de motorină și a permis importurile din China, Belarus, Coreea de Sud și Singapore.

Totodată, a fost reintrodus un aditiv chimic – metil-terț-butil – interzis din 2016 pentru riscul cancerigen, iar în Crimeea și Orientul Îndepărtat au fost aplicate raționalizări oficiale de combustibil.

Uniunea Combustibilului din Rusia a avertizat că prețurile angro pentru benzină au depășit nivelul maxim permis de vânzare cu amănuntul, ceea ce riscă să ducă la închiderea a mii de stații de alimentare independente.

Ads

Capacitatea Ucrainei de a continua atacurile

Numărul exact de drone produse de Ucraina este secret militar, însă estimările variază între 2.500 și 3.000 de unități lunar. Deși Kievul depinde de armele occidentale pentru majoritatea operațiunilor sale, în domeniul dronelor produce intern cea mai mare parte a aparatelor folosite.

Printre modelele cunoscute se numără UJ-26 Bobr, An-126 Liutiy, FP-1 și Peklo – fiecare având raze de acțiune diferite. În 2025, Ucraina intenționează să producă până la 1,5 milioane de drone, conform unui anunț făcut de președintele Volodimir Zelenski.

Producția este susținută de „Coaliția Dronelor”, un program internațional coordonat de Marea Britanie și Letonia, care a alocat deja peste 3 miliarde de dolari pentru sprijinirea industriei ucrainene.

Perspective

Analiștii din industrie consideră că principala provocare pentru Rusia nu este capacitatea Ucrainei de a produce drone, ci viteza cu care Moscova poate repara rafinăriile avariate.

Pe piețele internaționale, încrederea în exporturile de produse petroliere ruse este în scădere. Potrivit Bloomberg, țările OPEC+ au anunțat o creștere a producției colective, anticipând un surplus global de țiței până în 2026 – însă cu o contribuție redusă din partea Rusiei.

Ads