Întunericul, un nou aliat pe frontul de Est. Rusia își adaptează tacticile de infiltrare folosind pelerine de protecție termică

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 30 August 2025, ora 22:16
699 citiri
Întunericul, un nou aliat pe frontul de Est. Rusia își adaptează tacticile de infiltrare folosind pelerine de protecție termică
Soldați ruși/FOTO.mil.ru

Într-o nouă adaptare a tacticilor de pe frontul ucrainean, armata rusă a început să folosească pe scară largă pelerine speciale care reduc semnătura termică, permițând soldaților să se deplaseze neobservați în timpul nopții. Informația a fost publicată de analiștii ucraineni ai platformei DeepState, care notează că aceste echipamente sunt integrate în noua doctrină de infanterie a forțelor ruse, scrie pravda.ua.

Potrivit sursei, scopul noii tactici nu este angajarea directă pe linia frontului, ci infiltrarea pe furiș, evitând punctele fortificate ale apărării ucrainene, cu obiectivul de a ajunge în spatele liniilor și de a viza echipele de artilerie sau operatorii de drone. Odată identificate, aceste ținte devin vulnerabile la atacuri directe sau lovituri de precizie. Pelerinele speciale de camuflaj termic — deja folosite pe mai multe sectoare — par să fi devenit echipament standard în unele unități rusești.

În același timp, forțele ucrainene au reușit să respingă trupele ruse în mai multe puncte de pe front, în special în direcțiile Novopavlivka și Kupiansk. Analiștii DeepState au raportat eliberarea localităților Mirne, din regiunea Harkov, și Novoselivka, în apropierea graniței administrative a regiunii Dnipropetrovsk.

Frontul rămâne fluid

În pofida acestor câștiguri, linia frontului rămâne departe de a fi stabilizată. Armata rusă a înregistrat avansuri locale în sectorul Pokrovsk, în zona Miroliubivka, precum și în direcția Komișuvaka, aflată aproape de granița Dnipropetrovsk-Zaporojie.

Un nou focar de înaintare a fost raportat și în direcția Lîman, în apropierea localităților Șandrigolove și Derîlove. DeepState a actualizat recent hărțile interactive care confirmă aceste schimbări de teren, în paralel cu sursele deschise utilizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din Statele Unite, care validează tendințele de pe teren.

ISW indică, printre altele, că forțele ruse s-ar fi apropiat de marginea nord-estică a localității Novomikailivka, cu dovezi vizuale ce sugerează arborarea drapelului rus în zonă. Alte surse rusești, citate de același institut, pretind că trupele au pătruns și în satele Zaporizke și Novogheorghivka, deși Statul Major General al Ucrainei dezminte preluarea completă a acestor localități, indicând că luptele continuă.

Ofensiva rusă din zona Siversk: tactici noi, intensitate crescută

Un alt punct critic se profilează în regiunea Siversk, unde forțele ruse au intensificat atacurile venite dinspre pădurea Seribrianka. Potrivit purtătorului de cuvânt al Armatei a 11-a a Ucrainei, Dmitro Zaporojeț, trupele Moscovei încearcă să blocheze logistica ucraineană prin atacuri cu drone FPV și bombardamente direcționate în spatele liniei frontului.

„Scopul este clar: să izoleze pozițiile ucrainene din Seribrianka, făcându-le imposibil de susținut”, a declarat acesta pentru postul public ucrainean. Deocamdată, nu există indicii că trupele ruse ar fi traversat râul Siverski Doneț, dar presiunea rămâne constantă.

În zonă, piloți de drone ai brigăzilor ucrainene confirmă deteriorarea semnificativă a orașului Siversk, pe care îl descriu drept „aproape complet distrus”. Unul dintre aceștia, cu indicativul „Alex”, avertizează asupra riscului de încercuire a forțelor ucrainene aflate în Seribrianka, în condițiile în care Rusia pare să-și concentreze eforturile pentru a securiza acest sector.

Un conflict de uzură care cere adaptare și răbdare

Conform datelor oficiale, numai pe direcția Lîman s-au înregistrat 25 de atacuri în ultimele 24 de ore, în apropierea localităților Karpiivka, Kolozia, Zaricine, Iampil, precum și în direcțiile Dronivka, Seribrianka și Grigorivka. Ritmul ridicat al operațiunilor de luptă indică o etapă a războiului în care Rusia pare să mizeze pe tactici de infiltrare și uzură, combinând echipamente speciale cu intensificarea presiunii asupra nodurilor logistice ucrainene.

Este relevant de remarcat că în zona Dobropillia, aflată nu departe de sectorul de succes ucrainean de la Mirnograd, rușii par să fi reluat inițiativa, căutând să profite de orice breșă în defensiva Kievului.

Întunericul, un nou aliat

Conflictul din Ucraina evoluează nu doar prin tehnologii și armamente noi, ci și prin adaptarea doctrinei militare. Înlocuirea confruntării directe cu infiltrarea nocturnă, camuflată termic, semnalează un război al tăcerii și al umbrelor, unde echilibrul se poate schimba nu prin cucerirea unui deal, ci prin pătrunderea nevăzută în spatele frontului.

Pentru Ucraina, cheia rămâne mobilitatea și inteligența operațională. Pentru Rusia, succesul depinde tot mai mult de inovație tactică și capacitatea de a surprinde. Pe un front marcat de uzură și oboseală, tehnologia devine soldatul invizibil care poate decide soarta unei bătălii – sau chiar a unui oraș.

Beijingul, „pacificator” în Ucraina? Trump ar susține trimiterea de trupe chineze în Ucraina
Beijingul, „pacificator” în Ucraina? Trump ar susține trimiterea de trupe chineze în Ucraina
Președintele american Donald Trump ar fi sugerat, în timpul unor discuții recente cu lideri europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, posibilitatea implicării Chinei într-o...
Ucraina lovește din nou rafinăriile Rusiei. Dronele ucrainene au provocat incendii la Krasnodar și Sîzran. Kremlinul rămâne fără combustibil VIDEO
Ucraina lovește din nou rafinăriile Rusiei. Dronele ucrainene au provocat incendii la Krasnodar și Sîzran. Kremlinul rămâne fără combustibil VIDEO
Războiul economic dus de Ucraina împotriva infrastructurii energetice rusești a atins din nou inima industriei petroliere a Moscovei. În noaptea de 30 august, drone ucrainene au lovit două...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #pelerine antitermice, #infiltrare , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Unde a fost vazut Donald Trump, dupa ce milioane de americani s-au intrebat daca a murit
ObservatorNews.ro
Lant de erori ale Politiei in cazul Otopeni: "In 30 min trebuiau sa fie peste el in casa. Astepti pana seara?"
DigiSport.ro
Fura toate privirile in sala de forta: "Sunt bunica, dar nu scad ritmul". Cum arata la 65 de ani

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Incendiu în creierii munților, stins după 24 de ore. Flăcările s-au întins pe șase hectare într-o zonă greu accesibilă pompierilor bistrițeni
  2. Beijingul, „pacificator” în Ucraina? Trump ar susține trimiterea de trupe chineze în Ucraina
  3. Retailul chinezesc își redefinește strategia globală. Noua eră „Made in China” ia cu asalt piața
  4. Întunericul, un nou aliat pe frontul de Est. Rusia își adaptează tacticile de infiltrare folosind pelerine de protecție termică
  5. Ucraina lovește din nou rafinăriile Rusiei. Dronele ucrainene au provocat incendii la Krasnodar și Sîzran. Kremlinul rămâne fără combustibil VIDEO
  6. Cancelarul Germaniei: Rusia atacă infrastructura germană în fiecare zi și destabilizează țara
  7. Impozitul pe locuințe crește cu 80% din 2026. Ce sumă va plăti proprietarul unui apartament de 100 mp
  8. Accident feroviar cu cel puțin 3 morți și 94 de răniți în urma răsturnării a două dintre vagoane în Egipt FOTO VIDEO
  9. Turiști români, jefuiți în vacanță în Grecia: „Am crezut că e o glumă, nu mai era mașina”
  10. Trei bărbați înjunghiați într-un bar din Constanța. Agresorul a fost prins de polițiști