Consultări de urgență între Ucraina și aliații occidentali, înaintea summitului Trump–Putin din Alaska

Statele Unite, Ucraina și mai mulți aliați europeni urmează să se reunească în zilele următoare în Marea Britanie, într-un format restrâns, cu scopul de a coordona o poziție comună înaintea întâlnirii anunțate între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Summitul, prevăzut pentru 15 august în Alaska, ridică deja semne de întrebare în rândul partenerilor euro-atlantici.

Informația, publicată de portalul american Axios și confirmată de trei surse familiare cu discuțiile, arată că întâlnirea din Marea Britanie a fost convenită în grabă, în urma mai multor videoconferințe desfășurate între Washington, Kiev și capitale europene în ultimele zile.

În spatele ușilor închise, oficiali ucraineni și membri ai alianței NATO își exprimă tot mai vocal temerile că Donald Trump ar putea accepta o propunere de „pace” din partea lui Vladimir Putin care să nu reflecte interesele Ucrainei – și, în consecință, nici principiile de drept internațional privind suveranitatea și integritatea teritorială.

Surse diplomatice au confirmat pentru Axios că trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a transmis partenerilor europeni un mesaj aparent favorabil din partea Moscovei: liderul rus ar fi dispus să încheie războiul în schimbul recunoașterii pierderii de către Ucraina a regiunilor Donețk, Lugansk și Crimeea – teritorii aflate sub ocupație rusă din 2014. Într-o interpretare optimistă, Putin ar fi renunțat la pretențiile asupra regiunilor Herson și Zaporojie, parțial controlate de forțele ruse.

Cu ce s-a întors Witkoff de la Putin

Totuși, această abordare a fost nuanțată în următoarea zi, când Witkoff a revenit cu o declarație potrivit căreia Moscova ar dori, de fapt, „înghețarea” actualei linii de front – o formulare care, în esență, ar consacra de facto ocuparea teritoriilor respective.

Pe acest fundal tensionat, ideea unei întâlniri fizice în Marea Britanie a apărut ca o necesitate strategică. Discuțiile ar urma să vizeze armonizarea pozițiilor în vederea unui posibil scenariu în care administrația Trump ar încerca să impună o soluție rapidă și tranzacțională, fără o consultare reală a Kievului.

„Ne concentrăm pe coordonarea pozițiilor pentru a atinge cât mai curând o pace durabilă și justă pentru Ucraina. Suntem pregătiți să lucrăm cât se poate de eficient pentru a salva vieți și a opri violențele”, a transmis Andrii Ermak, șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, într-un mesaj publicat pe platforma X, după ultima teleconferință de vineri.

Oficialii de la Kiev susțin că nu dețin informații clare nici despre natura completă a propunerii ruse, nici despre poziția finală a liderului american. Potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios, chiar dacă Volodimir Zelenski ar fi de acord cu o variantă de compromis teritorial, Constituția Ucrainei îl obligă să consulte populația prin referendum – un proces complicat, atât politic, cât și simbolic, în plin război.

Donald Trump a declarat vineri că o eventuală înțelegere ar putea implica „un schimb teritorial care să avantajeze ambele părți”, sugerând că administrația sa pregătește un cadru legal care să-i permită lui Zelenski „să semneze ceva” fără a încălca legislația ucraineană – o afirmație care, pentru Kiev și aliații săi, pare mai degrabă o sursă de incertitudine decât de speranță.

