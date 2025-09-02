Într-un conflict care a forțat inovația militară la o scară rar întâlnită în ultimele decenii, Ucraina a început să folosească drone dotate cu inteligență artificială (AI) pentru a lansa atacuri coordonate împotriva pozițiilor rusești. Potrivit unor oficiali militari și analiști independenți, aceste sisteme permit vehiculelor aeriene fără pilot să comunice între ele, să își împartă sarcinile și să decidă în timp real cine și când lansează atacul – fără intervenție umană directă, scrie The Wall Street Journal.

Într-unul dintre cazurile recente, trei drone au fost lansate în timpul nopții, au identificat o țintă și au decis singure momentul optim pentru a acționa. Este un exemplu concret de utilizare a așa-numitei „tehnologii de roi” (swarm), aflată până de curând doar în stadiul de testare în alte țări.

Ukraine’s engineers have begun testing the deadliest tool in modern warfare: drone swarms powered by advanced AI “brains” that are designed to seek and destroy. Imagine a frontline where these autonomous weapons make split-second targeting decisions, adapting in real-time. For… pic.twitter.com/A7R3EMjOM7 — Bandera Fella *-^ (@banderafella) October 30, 2024

Inteligența artificială, integrată în drone de luptă

Soluția folosită de Ucraina a fost dezvoltată de compania locală Swarmer, care a creat un software capabil să coordoneze mai multe drone simultan. Potrivit directorului executiv Serhii Kupriienko, operatorul stabilește zona țintă, iar dronele colaborează pentru a decide detaliile atacului, inclusiv care dintre ele lovește prima. Dacă una dintre drone este pierdută sau nu mai poate continua misiunea, celelalte își adaptează comportamentul automat.

Această tehnologie a fost folosită inițial pentru a amplasa mine, dar armata ucraineană susține că, între timp, sistemul a fost implicat în peste 100 de operațiuni de luptă.

În configurația standard, trei persoane – un planificator, un operator și un navigator – pot coordona simultan mai multe drone. Potrivit unui ofițer ucrainean citat de BBC, acest sistem reduce considerabil nevoia de personal și permite alocarea resurselor umane în alte zone ale frontului.

Nu încă o „armată de drone”, dar un pas important

În ciuda progreselor, analiștii militari subliniază că aceste operațiuni nu se califică încă drept „roiuri” în sensul complet al termenului. Un sistem de roi în fază avansată ar presupune sute de drone autonome, capabile să acționeze colectiv în mod inteligent și adaptiv.

Cu toate acestea, experții consideră că implementarea curentă a Ucrainei este un pas semnificativ. Compania Swarmer afirmă că lucrează la extinderea capacității sistemului, cu teste planificate pentru coordonarea a peste 100 de drone simultan.

O tendință globală în plină accelerare

Ucraina nu este singura țară care investește în această tehnologie. Statele Unite, China, Rusia, Franța și Coreea de Sud au derulat programe de cercetare privind roiurile de drone, însă utilizarea acestora în luptă nu a fost confirmată în mod regulat până acum.

În 2016, Departamentul Apărării al SUA a testat un sistem care a lansat peste 100 de micro-drone de pe avioane de luptă, iar Israelul a declarat în 2021 că a folosit o formă de roi de drone în Gaza. Totuși, implementarea acestor tehnologii în scenarii reale rămâne limitată, în parte din cauza provocărilor tehnice și a îngrijorărilor etice.

În cazul Ucrainei, sistemul Swarmer s-a confruntat inițial cu dificultăți legate de volumul mare de date transmise între drone, ceea ce a dus la unele blocaje de rețea. Costurile ridicate ale sistemului rămân, de asemenea, o problemă, mai ales într-un context în care Ucraina produce și utilizează sute de mii de drone anual.

Întrebări etice și reglementări insuficiente

Utilizarea AI în luptă deschide un nou capitol în dezbaterea privind armele autonome. În timp ce dezvoltatorii sistemului Swarmer insistă că un operator uman are întotdeauna controlul final asupra deciziei de atac, nu este clar cât de sustenabil va rămâne acest model pe măsură ce sistemele devin tot mai sofisticate.

Națiunile Unite și alte organisme internaționale au cerut în mod repetat introducerea unor reglementări clare privind utilizarea armelor autonome letale. Până în prezent, majoritatea aliaților occidentali mențin politica ca decizia de a trage să fie luată de o ființă umană – așa-numitul „lanț al deciziei”.

Dar în condiții de conflict de mare intensitate, cu presiunea deciziilor rapide, există temeri că acest principiu ar putea fi relaxat.

Un precedent care ar putea schimba regulile

Specialiștii în securitate avertizează că ceea ce vedem acum în Ucraina ar putea deveni un model de referință pentru alte armate. Zak Kallenborn, expert în tehnologia dronelor de la King's College London, afirmă: „Timp de ani de zile, roiurile de drone au fost mai degrabă o promisiune decât o realitate. Ucraina este prima care pare să transforme această promisiune într-o practică de luptă.”

