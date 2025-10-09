Ucraina a întors situația în favoarea sa contra lui Putin: Speranțele în Trump s-au epuizat, dar a găsit tactica salvatoare VIDEO

Linia frontului este urmărită de la centrele de comandă din Ucraina FOTO: Captură YouTube

Deși mulți experți au apreciat că Ucraina nu va putea rezista invaziei masive a Rusiei din 2022, iată că previziunile nu s-au adeverit. Iar acum, Kievul a întors masa în favoarea sa contra lui Putin. Dacă speranțele în Trump s-au epuizat, iată că Ucraina a găsit tactica salvatoare: cheia pentru a-i ține pe ruși la distanță și de a compensa lipsa soldaților a fost tehnologia dronelor.

Dezvoltarea unei industrii de producere a dronelor a contribuit din plin la protejarea Ucrainei, într-o luptă inegală cu Rusia, care dispune de o armată mult mai numeroasă, dar și de armament în cantități foarte mari, potrivit The Atlantic.

Pe toată linia frontului, Ucraina a înființat centre de comandă, unde pe ecrane apar mișcările rușilor la peste 10-15 kilometri distanță. ”Rușii sondează linia frontului în fiecare zi în grupuri mici, iar sarcina noastră este să le oprim, făcând tot posibilul pentru a ne proteja propria rezervă de soldați, mult mai limitată”, a spus un militar ucrainean.

Ucraina duce un război de uzură. Orice speranțe care ar fi putut fi stârnite de diplomația de pe covorul roșu a președintelui Trump cu Vladimir Putin s-au epuizat și este imposibil să petreci mai mult de câteva minute în apropierea liniei frontului fără să te confrunți cu cea mai mare vulnerabilitate a Ucrainei: lipsa soldaților.

În ciuda avantajului demografic al Rusiei, eforturile sale de a învălui formidabila centură de fortărețe a Ucrainei - un șir de orașe strategice și centre logistice în nord-estul țării - au avut puțin succes.

Capturarea centurii ar necesita câțiva ani de lupte grele, având în vedere succesul recent al Ucrainei în deteriorarea conductelor de petrol și a bazelor din spate ale Rusiei. Putin a recunoscut tacit eșecul Rusiei cerând Ucrainei să cedeze voluntar întreaga regiune în august, o idee pe care nimeni nu a luat-o în serios.

Cheia pentru a-i ține pe ruși la distanță constă în găsirea unor modalități mai bune de a compensa lipsa disperată de forță de luptă a Ucrainei. O parte a răspunsului este tehnologia dronelor, care a contribuit mult la protejarea Ucrainei într-o luptă inegală.

Ucraina devine dependentă de drone contra Rusiei

Dar comandanții iau acum o serie de alte măsuri pentru a minimiza pierderile, inclusiv utilizarea mai atentă a artileriei, mișcări mai precise ale trupelor și planuri de rotație mai bune. „Scopul nostru principal este să nu permitem contactul direct, astfel încât trupele ucrainene să nu fie nevoite să se angajeze”, a spus un comandant local.

Acum nouă luni, Ucraina părea să aibă probleme reale: arsenalul său era slab, iar Rusia înainta pe linia frontului cu ceea ce infanteriștii ucraineni numeau „valuri de carne” de soldați și mercenari aparent de înlocuit. Acum pare să existe o nouă încredere că Ucraina își reorientează instituțiile pentru un război lung, învățând rapid de pe câmpul de luptă și continuând nu doar să provoace pierderi constante inamicului, ci și să-și limiteze propriile pierderi.

„Rusia nu poate câștiga decât dacă noi, cei din Occident, renunțăm complet”, a spus Ben Hodges, un general în retragere care a comandat forțele armatei americane în Europa. Timpul, care până acum i-a favorizat pe ruși, s-ar putea să se mute de partea ucraineană.

Ucraina devine, de asemenea, dependentă de dronele terestre: roboți conduși de la distanță care rulează pe roți, șenile sau chiar picioare. Folosite pentru reaprovizionarea și evacuarea trupelor, aceste drone parcurg adesea mai mult de 16 kilometri fără oprire, dar sunt vulnerabile la schimbările de teren; fiecare călătorie implică zeci de oameni în culise.

Cât timp mai poate Ucraina să mențină lupta? Nimeni nu are un răspuns clar. La Kiev, un ofițer de recrutare dezvăluie lucruri din culise. „Tocmai am mobilizat un grup de 30 de bărbați”, a spus el. „Câțiva dintre ei au fugit din țară, alții au spus că sunt bolnavi, alții au susținut că sunt răniți. În cele din urmă, doar opt au ajuns la centrul de antrenament.”

Dar, a spus el, oamenii care se înrolează înainte de a împlini 25 de ani - vârsta la care ucrainenii pot fi recrutați - sunt soldați foarte dedicați. „Suntem în război cu rușii de 300 de ani”. „Putem rezista încă o vreme”, a spus un ofițer ucrainean.

