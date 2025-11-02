Ucraina a devenit un pionier în utilizarea dronelor pe câmpul de luptă, iar acum investitorii occidentali încearcă să profite de această piață în creștere, notează The Wall Street Journal.

Investițiile străine în companiile ucrainene care produc drone și tehnologii de apărare au crescut semnificativ în acest an, spun fondatorii de startupuri și investitorii. Atracția principală sunt tehnologiile testate în condiții reale de război, care ar putea câștiga cote din bugetele militare în creștere.

Fondurile atrase permit producătorilor ucraineni, care au început adesea în garaje sau unități militare improvizate, să profesionalizeze producția și să concureze cu jucătorii occidentali. În același timp, startupurile ucrainene reprezintă pentru SUA o potențială soluție la problemele proprii din domeniul dronelor.

„Sunt inventivi și știu exact ce fac”, spune Justin Zeif, cofondator al fondului de investiții Green Flag Ventures, care operează între Los Angeles și Kiev. Fondul a fost creat în 2023 special pentru investiții în companii ucrainene și gestionează un prim pachet de 20 de milioane de dolari, la care se alătură constant noi investitori.

Potrivit lui Zeif, investitorii occidentali percep riscuri mai mici la producătorii ucraineni de drone, deoarece multe dintre companii sunt deja profitabile, au clienți în străinătate și au implementat standarde corporative. De asemenea, Ucraina a permis recent exportul de produse de apărare de către firme private.

Ucraina a devenit un „poligon” pentru dezvoltarea dronelor

De la invazia Rusiei în 2022, Ucraina a devenit un „poligon” pentru dezvoltarea dronelor. Majoritatea dronelor utilizate în prezent pe front sunt create de startupuri locale și s-au dovedit deseori mai eficiente și mai ieftine decât echivalentele americane sau europene.

În septembrie, startupul kievean Swarmer, fondat în 2023 într-un garaj, a atras 15 milioane de dolari — cea mai mare investiție în sectorul apărării ucrainene de la începutul războiului. Compania dezvoltă software bazat pe inteligență artificială pentru coordonarea atacurilor în roiuri de drone. Banii vor fi folosiți pentru deschiderea de birouri la Varșovia și Austin, Texas, și pentru dezvoltarea de noi produse.

Deși volumele investițiilor nu se compară cu miliardele din companiile de apărare sau AI din SUA, numărul tranzacțiilor crește rapid. Fondul american Ondas Capital intenționează să investească cel puțin 150 de milioane de dolari în tehnologii testate pe câmpul de luptă, majoritatea în Ucraina. În septembrie, patru fonduri europene au anunțat investiții comune de 100 de milioane de dolari.

Majoritatea fondurilor provin din Europa, startupurile ucrainene fiind încă mici pentru fondurile mari americane. Totuși, piața implică riscuri: Ucraina este asociată cu corupția, piața dronelor este saturată, iar deplasările în țară pot fi periculoase pentru investitori.

„Există oportunitate de business — de aceea investitorii intră pe piață”, spune Evelin Buhatska, partener la fondul D3, creat pentru investiții în tehnologie militară ucraineană, cu investitori precum fostul CEO Google, Eric Schmidt.

Piața dronelor devine tot mai aglomerată

În primele luni ale războiului, atragerea capitalului de risc era aproape imposibilă. Teletactica a reușit în iulie să atragă 1,5 milioane de dolari de la Green Flag, bani folosiți pentru extinderea producției și deschiderea de birouri în Letonia și Estonia.

Investițiile occidentale includ și parteneriate directe. De exemplu, compania germană Quantum Systems a achiziționat 10% din producătorul kievean Frontline și sprijină extinderea producției. Drona sa principală costă 3.000 de dolari, de peste șase ori mai ieftin decât analogul occidental.

Costul redus atrage atenția guvernelor occidentale. Pentagonul a semnat mai multe contracte cu startupuri ucrainene pentru drone de lungă distanță și sisteme anti-dronă. SUA, Marea Britanie și Danemarca negociază acorduri pentru transfer de tehnologie sau producție locală.

În același timp, piața dronelor devine tot mai aglomerată: peste 300 de producători funcționează deja în Ucraina, iar sute de noi firme apar în Europa și SUA. Experții estimează că, după război, va urma o „curățare” a celor mai slabi jucători.

