Între miracolul naturii și riscul unei catastrofe ecologice. Pe locul barajului distrus de ruși din sudul Ucrainei a crescut o pădure uriașă. Care va fi viitorul zonei?

La doi ani după distrugerea barajului de la Nova Kahovka, în sudul Ucrainei, în locul unui rezervor secat s-a înălțat neașteptat o pădure. Unii o văd ca pe o întoarcere la viață. Alții, ca pe o bombă cu ceas, încărcată cu sedimente toxice, scrie The Guardian.

De pe promontoriile stâncoase ale insulei Hhortiția, privirea se deschide spre o întindere verde, cu sălcii tinere care dansează în vânt și ochiuri de apă ce reflectă cerul ca niște oglinzi. Este greu de crezut că, în urmă cu doar câțiva ani, acest teritoriu se afla sub apele adânci ale rezervorului barajului Kahovka – o suprafață cât New York-ul și cele cinci cartiere ale sale, înghițită de apă în 1956, odată cu ambițiosul proiect hidroenergetic sovietic.

Valeri Babko, fost profesor de istorie și veteran, privește acum spre acest peisaj cu o emoție greu de mascat. „Aici era Veliki Luh, Marea Pajiște – un tărâm cu rădăcini adânci în mitologia ucraineană. Acolo alergau cazacii, prin păduri atât de dese încât soarele abia le pătrundea”, spune el.

Astăzi, după ce barajul de la Nova Kahovka a fost aruncat în aer în 2023 – un act pentru care Rusia și Ucraina continuă să își paseze vina – natura pare că a luat-o de la capăt. Însă, sub această regenerare spectaculoasă, se ascund pericole majore, încă insuficient cercetate.

După retragerea apelor, terenul a arătat inițial ca o groapă de noroi uscat. Acum, vegetația a crescut spontan, formând un adevărat ecosistem de luncă, cu arbori de salcie și plop, cu păsări migratoare și pești care nu mai fuseseră văzuți aici de decenii.

„Este una dintre cele mai mari păduri de luncă din zona de stepă a Ucrainei, apărută fără intervenție umană”, spune ecologistul Oleksi Vasiliuk, coordonator al unui raport publicat în 2025 de Grupul pentru Monitorizarea Impactului Ecologic al Războiului.

Potrivit estimărilor, până la 40 de miliarde de semințe de arbori au germinat în această zonă. Iar reluarea ciclului natural al inundațiilor a favorizat reapariția sturionilor, mistreților, castorilor și a altor specii dispărute din peisajul local.

Eugene Simonov, expert internațional în ecologia râurilor, spune că ceea ce se întâmplă la Veliki Luh este „un eveniment rar, cu implicații continentale”. Această refacere spontană a unei delte interioare de mari dimensiuni ar putea deveni „contribuția-cheie a Ucrainei la angajamentele UE privind restaurarea ecologică a râurilor până în 2030”.

