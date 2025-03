Lipsa muniției a transformat trecerea de la Kalașnikov la carabinele americane într-o adevărată provocare pentru trupele speciale ucrainene

Trecerea de la mitralierelor sovietice la carabinele M4 a fost o provocare inițială pentru trupele speciale ucrainene, iar lipsa de muniție a agravat situația. Oamenii din unitățile speciale ucrainene au avut nevoie de timp pentru a se obișnui cu noile arme americane, după ce au schimbat faimoasele puști Kalașnikov, a declarat recent un militar din Regimentul 4 Ranger pentru Business Insider.

Soldatul, care folosește numele de cod Harley și face parte din Regimentul 4 Ranger, o unitate specială ucraineană inspirată de forțele armate ale Statelor Unite, a explicat că trupele speciale ucrainene au început războiul din februarie 2022 cu mitralierele sovietice Kalașnikov. După câteva săptămâni, au fost dotate cu carabine M4A1 fabricate în Statele Unite, iar acest lucru a schimbat radical atât pregătirea, cât și modul de luptă.

Harley, care a avut deja experiență cu M4 înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, a spus că pentru el tranziția nu a fost deloc dificilă. Însă, pentru mulți dintre colegii săi, schimbarea a fost o adevărată provocare, fiind nevoiți să depășească bariere psihologice și obiceiuri mai vechi.

„Dar când o armă îți aduce rezultate, îți schimbă rapid opinia despre ea”, a spus el.

Carabina M4, o armă populară pe scară largă, a fost dezvoltată în anii 1980 de compania americană Colt's Manufacturing Company. Este o versiune mai scurtă a M16, folosită de armata americană și de alte zeci de țări, care utilizează cartușe NATO de 5,56×45 mm. Aceasta a fost o schimbare majoră față de Kalașnikovurile sovietice, care folosesc muniție de 7,62x39 mm.

Ads

Kalașnikov-ul, reprezentat prin modele precum AK-47 și AK-74, este una dintre cele mai recognoscibile arme de asalt, proiectate și produse inițial în Uniunea Sovietică. Având în vedere istoria Ucrainei cu armele sovietice, trupele ucrainene erau mult mai obișnuite cu aceste puști.

Una dintre cele mai mari probleme în tranziția inițială, spune Harley, a fost lipsa de muniție pentru carabinele M4. Soldații ucraineni primeau doar aproximativ 100 de cartușe pe zi pentru antrenamente la începutul războiului, în timp ce aveau la dispoziție multe gloanțe pentru Kalașnikov-uri.

Un lunetist american a declarat pentru Business Insider că preferă armele sovietice pentru că muniția este mult mai ușor de găsit. Ucrainenii au o cantitate mare de astfel de muniție și pot oricând să ia gloanțe și de la ruși.

Schimbarea a adus numai avantaje pe termen lung

„Când nu te antrenezi suficient, îți e greu în operațiuni”, a explicat Harley. „Desigur, în operațiuni nu am fost limitați de muniție și am avut cât am vrut. Dar, la început, în timpul antrenamentelor, nu aveam suficientă muniție pentru a ne pregăti corect și a ne ridica nivelul de precizie la standardele necesare.”

Ads

Harley a adăugat că, odată ce soldații ucraineni au început să folosească M4 în misiuni de luptă, s-au obișnuit rapid cu noile arme.

În ciuda dificultăților legate de muniție și de barierele psihologice, schimbarea a adus numai avantaje pe termen lung. Ulterior, soldații ucraineni au primit suficiente gloanțe pentru antrenamente extinse.

„Acum situația s-a schimbat, avem tot ce ne trebuie”, a declarat el pentru Business Insider la începutul acestei luni. „Am ridicat nivelul de pregătire cu această armă.”

Trecerea de la Kalașnikovuri la M4 este doar unul dintre numeroasele exemple în care, după invazia pe scară largă a Rusiei, trupele ucrainene au înlocuit armele sovietice cu echipamente de luptă de fabricație occidentală. Soldații ucraineni luptă acum în vehicule de luptă Bradley, în loc de BMP-uri, folosesc avioane F-16 în loc de MiG-uri și Suhoi-uri vechi și au tancuri Abrams în loc de T-72.

Harley a menționat că, mai târziu, trupele speciale au primit și au început să folosească pușca DDM4, care este similară cu M4A1, dar combină caracteristicile unei puști de asalt și ale unei puști de lunetist, oferind flexibilitate în misiuni.

Ads

De la începutul războiului, susținătorii internaționali ai Ucrainei i-au oferit armament pentru a-i întări capacitățile de apărare. Dincolo de tancuri, vehicule blindate și avioane de vânătoare, țara lovită de război a primit și artilerie, apărare antiaeriană și rachete cu rază lungă de acțiune.

Totuși, procesul nu a fost întotdeauna unul ușor, iar indecizia și întârzierile Occidentului au făcut ca Ucraina să piardă momente-cheie. Aceasta continuă să se confrunte cu provocări chiar și acum, în timp ce negociază posibilele condiții de încheiere a războiului.

Ads