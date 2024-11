Ucraina a lansat două noi rachete americane ATACMS asupra Rusiei. Caz rar, Moscova a recunoscut că acestea și-au atins ținta

Rusia a anunțat marți, 26 noiembrie, că a fost vizată în ultimele zile de încă două lovituri lansate de armata ucraineană cu rachete americane ATACMS, o armă împotriva căreia Moscova a promis un răspuns sever, transmite AFP.

Conform Ministerului rus al Apărării, forțele Kiev-ului au atacat, pe 23 și 25 noiembrie, „instalații” din regiunea Kursk, situată la granița cu Rusia, relatează g4media.ro.

Rusia a admis, caz neobișnuit pentru Moscova, că mai multe rachete „au lovit țintele” și a informat că doi soldați ruși au fost răniți, iar un radar a suferit daune în urma acestor atacuri.

Moscova a anunțat, printr-o postare pe Telegram, că aceste atacuri nu vor rămâne nepedepsite:

„Ministerul Apărării al Federației Ruse monitorizează situația și pregătește un răspuns de ripostă”.

