Ucraina a lovit una dintre cele mai mari rafinării ale Moscovei. Dronele Kievului au ajuns în Bașchiria, la 900 km de la granița rusă

Autor: Silvia Deleanu
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 22:10
Ucraina a lovit una dintre cele mai mari rafinării ale Moscovei. Dronele Kievului au ajuns în Bașchiria, la 900 km de la granița rusă
Rafinăria atacată FOTO / X War Translated

O rafinărie aparținând companiei petroliere Bashneft a luat foc în republica rusă Bașchiria, pe râul Volga, în urma unui atac cu drone, au anunțat sâmbătă oficiali citați de AFP, Reuters și dpa.

Potrivit guvernatorului regional Radîi Habirov, rafinăria, una din cele mai mari din Rusia, a fost vizată de cel puțin două drone, dintre care una a căzut în incinta acesteia.

”Facilitatea de producție a fost ușor avariată și a izbucnit un incendiu, care este în prezent stins”, a notat el, precizând că nu sunt victime.

Atacurile cu drone asupra instalațiilor petroliere rusești au devenit o caracteristică obișnuită a strategiei de apărare a Ucrainei, menită să perturbe aprovizionarea cu combustibil militar și să taie o sursă cheie de venit pentru finanțarea războiului.

O schimbare recentă însă este că astfel de atacuri au loc în cursul zilei și în adâncul teritoriului rus. Bașchiria, sau Republica Bașcortostan, se află la aproximativ 900 de kilometri de granița cu Ucraina.

