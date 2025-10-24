Ucraina lovește în inima forțelor speciale ruse. Unități de elită distruse, zeci de prizonieri în mâinile ucrainenilor

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 18:47
1224 citiri
Ucraina lovește în inima forțelor speciale ruse. Unități de elită distruse, zeci de prizonieri în mâinile ucrainenilor
Militarii ucraineni au recuperat armament și echipamente de comunicații sofisticate.de la rusși/FOTO:X/@cqc_coffee_guns

Războiul de uzură al Kremlinului a primit, în ultimele zile, una dintre cele mai dureroase lovituri din partea Ucrainei. Trupele Kievului au anihilat un grup de comando din forțele speciale ruse, parte a unităților „Senej” și „Kubinka”, considerate elita armatei lui Putin. Operațiunea s-a soldat cu moartea a șase ofițeri ruși și capturarea a „zeci” de militari, potrivit autorităților ucrainene, citate de express.co.uk.

Sabotaj eșuat în spatele liniilor ucrainene

Potrivit informațiilor publicate de proiectul „I Want to Live” al serviciilor de informații ucrainene, unitățile ruse încercau să desfășoare misiuni de sabotaj adânc în spatele frontului, în nordul Ucrainei, în regiunea Cernihiv – zonă aflată sub presiune constantă dinspre Rusia și Belarus.

Comandourile au fost detectate de Batalionul 54 de recunoaștere și de detașamentul 105 al Gărzii de Frontieră, care au organizat o ambuscadă și au distrus complet grupul. În urma luptei, militarii ucraineni au recuperat armament și echipamente de comunicații sofisticate.

„Distrugerea unor astfel de grupuri de specialiști reprezintă nu doar o pierdere tactică, ci și una strategică – afectează nucleul de personal al serviciilor speciale ruse și capacitatea lor de a desfășura operațiuni complexe în afara granițelor”, au transmis autoritățile de la Kiev.

Război pe mai multe fronturi

În același timp, frontul de est continuă să fie scena celor mai crâncene lupte, în special în jurul orașului Pokrovsk, unde armata rusă încearcă să forțeze un nou avans. În ultimele 24 de ore, regiunea Cernihiv a fost ținta unui bombardament masiv cu drone Shahed și rachete balistice, care a provocat pene de curent și pagube importante infrastructurii energetice.

Rusia încearcă să întindă la maximum liniile de apărare ucrainene, atacând simultan în nord, est și sud, într-o strategie menită să erodeze rezervele de muniție și rezistența armatei Kievului.

Contraatac reușit la Kuceriv Iar

Pe frontul din Donbas, armata ucraineană a confirmat că a recucerit satul Kuceriv Iar, aflat la circa 40 de kilometri de Pokrovsk. Localitatea fusese ocupată de forțele ruse în august, în timpul unei încercări de avans spre Dobropillia.

Recuperarea a fost însoțită de capturarea a „zeci” de militari ruși, potrivit unui mesaj publicat de armata ucraineană pe Telegram:

„Fondul de schimb al statului nostru a fost semnificativ reîntregit”, au scris militarii, într-o formulare discret ironică la adresa Moscovei.

Unitățile „Senej” și „Kubinka”, aflate direct sub comanda Statului Major General rus, sunt formate din soldați recrutați printr-un proces riguros de selecție și antrenați ani de zile pentru misiuni speciale. Faptul că o astfel de formațiune a fost distrusă aproape complet, în spatele frontului, este o lovitură de imagine pentru Kremlin și o dovadă a eficienței tot mai mari a operațiunilor ucrainene de contrainformații.

Războiul de uzură continuă, dar episodul arată limpede că, în pofida bombardamentelor masive și a avantajului numeric rusesc, inițiativa pe teren rămâne disputată. Iar pentru Moscova, pierderea unor trupe de elită este mai mult decât o problemă tactică — este o fisură în mitul propriei invincibilități.

Zelenski avertizează că Putin creează un „dezastru umanitar” în Ucraina și cere arme cu rază lungă de acțiune pentru a ataca Rusia
Zelenski avertizează că Putin creează un „dezastru umanitar” în Ucraina și cere arme cu rază lungă de acțiune pentru a ataca Rusia
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat vineri, la Londra, că Vladimir Putin împinge Ucraina spre o „catastrofă umanitară”, în contextul intensificării atacurilor asupra...
Armata lui Putin se prăbușește psihologic: Soldații deschid focul asupra camarazilor și jefuiesc morții din cauza lipsei de echipament
Armata lui Putin se prăbușește psihologic: Soldații deschid focul asupra camarazilor și jefuiesc morții din cauza lipsei de echipament
Marea iluzie a „războiului patriotic” s-a spulberat pentru recruții ruși, înlocuită de frică, disperare și un instinct animalic de supraviețuire. Împușcături în masă, lipsuri...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #abuscada, #distrugere, #turpe ruse de elita , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa TREI ani, "cea mai frumoasa femeie din lume" a aparut! Imaginea a facut inconjurul planetei FOTO
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
DigiSport.ro
Dupa TREI ani, "cea mai frumoasa femeie din lume" a aparut! Imaginea a facut inconjurul planetei FOTO

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Zelenski avertizează că Putin creează un „dezastru umanitar” în Ucraina și cere arme cu rază lungă de acțiune pentru a ataca Rusia
  2. Un român din Spania a fost arestat pentru furtul unui ceas de 37.000 de euro. Făcea parte dintr-o bandă care jefuia turiști
  3. Ce a ucis cu adevărat armata lui Napoleon în timpul retragerii din Rusia? Un nou studiu dezvăluie doi agenți patogeni letali identificați în dinții soldaților
  4. Bucureștean pus la zid după ce a ridicat o problemă incomodă despre transportul în comun: "Sunt curios dacă în alte orașe mari e la fel"
  5. Maia Sandu participă duminică la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale
  6. Zelenski, primit de regele Charles al III-lea la castelul Windsor. Ce caută liderul de la Kiev în Marea Britanie FOTO
  7. Furtul de la Luvru, între realitate și conspirație: internetul fierbe după jaful de 76 de milioane de lire
  8. „Există o mare diferență între a fi cumpătat și a fi zgârcit”. Cum decide un expert financiar pe ce să cheltuiască banii
  9. Ucraina lovește în inima forțelor speciale ruse. Unități de elită distruse, zeci de prizonieri în mâinile ucrainenilor
  10. Canada este gata să reia negocierile comerciale cu SUA imediat ce ”americanii sunt pregătiţi”. Ce alți parteneri caută guvernul de la Ottawa VIDEO