Forțele speciale ucrainene au lansat un atac asupra portului Olia din regiunea Astrahan, vizând o navă despre care autoritățile de la Kiev susțin că transporta componente pentru drone iraniene Shahed și muniție. În paralel, o rafinărie din regiunea Samara a fost ținta unui atac atribuit dronelor ucrainene, în contextul unei intensificări vizibile a operațiunilor de sabotaj desfășurate de Ucraina în adâncimea teritoriului rus, relatează kyivpost.com.

Potrivit raportului transmis vineri, 15 august, de Statul Major General al Ucrainei, operațiunea a fost realizată în cooperare cu unități ale forțelor armate ucrainene, iar scopul a fost perturbarea rutelor logistice utilizate de Rusia pentru alimentarea cu armament și drone provenite din Iran.

Portul Olia, situat la Marea Caspică, este considerat de analiști o verigă esențială în lanțul de aprovizionare militară dintre Teheran și Moscova. Nava vizată în atac, identificată ca Port Olia 4, ar fi avut la bord piese pentru drone Shahed și muniție de fabricație iraniană. Evaluarea pagubelor este în curs.

Un nou atac asupra infrastructurii petroliere rusești

Vineri dimineața, 15 august, mai multe explozii au fost raportate în apropierea unei rafinării din orașul Sizran, regiunea Samara. Locuitorii au declarat că au auzit până la zece detonații începând cu ora 4:00, iar canale rusești de pe Telegram au publicat imagini cu incendii în vecinătatea instalației. Până în prezent, autoritățile ruse nu au confirmat oficial existența unor pagube.

Kievul nu a emis un comunicat în legătură cu acest atac până la ora publicării acestui articol.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Ministerul rus al Apărării a anunțat că a doborât 53 de drone ucrainene în timpul nopții, inclusiv:

-13 în regiunea Kursk,

-11 în regiunea Rostov,

-7 în Samara,

-6 în Belgorod,

-5 în Oriol,

-4 în Briansk și Voronej,

-câte una în regiunile Saratov, Kalmykia și deasupra Mării Azov.

O strategie de adâncime: ținte economice și industriale

În ultimele cinci zile, Ucraina a intensificat vizibil atacurile asupra infrastructurii energetice a Federației Ruse, într-o încercare de a limita capacitatea Moscovei de a susține efortul de război, dar și de a transmite un semnal strategic partenerilor din BRICS și Orientul Mijlociu.

Pe 14 august, drone ucrainene au vizat rafinăria LUKOIL-Volgogradneftepererabotka, cea mai mare din Districtul Federal de Sud. Un incendiu de amploare a fost confirmat inclusiv de sistemul de sateliți NASA FIRMS. Guvernatorul regiunii, Andrei Bociarov, a declarat că incendiul a fost cauzat de resturile unei drone doborâte. Nu au fost raportate victime.

Această rafinărie este responsabilă pentru procesarea a aproximativ 5,6% din producția națională de țiței a Rusiei și produce combustibil esențial pentru uz militar – motorină, benzină și kerosen.

Atacul a fost confirmat de Statul Major ucrainean, care a precizat că a fost realizat de unități specializate în sisteme fără pilot și de Direcția Principală de Informații Militare (GUR).

Cu o zi înainte, pe 13 august, drone ucrainene de tip kamikaze au lovit stația de pompare a petrolului din Unecha, în regiunea Briansk – un nod critic în rețeaua de 9.000 de kilometri a conductei Drujba, care transportă petrol rusesc către Europa Centrală. Potrivit unor surse din HUR, această instalație ar fi vitală pentru susținerea complexului militar-industrial al Rusiei.

Pe 10 august, aceeași structură de informații militare a revendicat un atac asupra rafinăriei Lukoil-Ukhtaneftepererabotka, situată în Republica Komi, la peste 2.000 de kilometri de granița ucraineană.

Kievul vizează lanțul logistic al mașinii de război ruse

Autoritățile ucrainene nu au publicat o evaluare oficială a pagubelor produse în urma acestor lovituri, dar semnalele transmise pe canale diplomatice și militare indică o strategie de durată, menită să destabilizeze infrastructura energetică și capacitatea logistică a Federației Ruse.

Această abordare, care combină precizia dronelor cu coordonarea serviciilor de informații, sugerează o schimbare de ritm în conflict, marcând tranziția de la apărare la ofensivă strategică pe teritoriul adversarului.

