Ucraina lovește din nou în Marea Neagră: o ambarcațiune rusească a fost distrusă în timp ce încerca să debarce trupe

Forțele Navale ale Ucrainei au anunțat, marți, distrugerea unei ambarcațiuni rapide aparținând Flotei ruse a Mării Negre, în timpul unei tentative de debarcare pe țărmul ucrainean. Operațiunea s-a soldat cu cel puțin șapte soldați ruși uciși și alți patru răniți.

Incidentul a avut loc în apropierea istmului Tendra, o fâșie îngustă de nisip cu o lungime de peste 60 de kilometri, situată în nordul Mării Negre, în largul regiunii Herson.

Potrivit Ucrainei, nava rusească încerca să transporte trupe de desant pe această limbă de pământ strategică. Forțele ucrainene ar fi interceptat și vizat ambarcațiunea cu sprijinul dronelor, însă armata nu a precizat tipul exact de armament folosit în atac.

Imaginile publicate ulterior de Marina ucraineană indică o lovitură precisă, coordonată de la distanță. Este cel mai recent episod dintr-o campanie mai amplă a Ucrainei de a lovi sistematic infrastructura navală rusă în Marea Neagră.

➖ #Ukraine destroys #Russian speedboat as it attempts to land troops, Navy says, shares footage The Ukrainian Navy destroyed a speedboat of Russia's Black Sea Fleet, killing seven Russian soldiers and injuring four more, the military branch reported on Sept. 3. #UkraineWar… pic.twitter.com/kjL1qTPTy8 — News.Az (@news_az) September 3, 2025

O strategie navală de uzură

Doar în ultimele săptămâni, Ucraina a reușit mai multe lovituri importante asupra Flotei ruse. Pe 21 august, serviciul de informații militare ucrainene (GUR) anunța distrugerea unei nave de patrulare în apropierea localității Zaliznîi Port, în sudul regiunii Herson. Cinci membri ai echipajului au fost uciși.

Pe 28 august, o altă țintă a fost un vas de tip Buian-M – purtător de rachete de croazieră Kalibr – lovit în apropierea Crimeei ocupate, în zona Mării Azov.

De la începutul invaziei la scară largă, Ucraina susține că a neutralizat un număr semnificativ de nave rusești, inclusiv nava de desant Cesar Kunikov, corveta Ivanoveț, nava de patrulare Sergei Kotov și mai multe ambarcațiuni de mare viteză.

Conform evaluărilor prezentate de autoritățile de la Kiev, aproape o treime din capacitatea Flotei ruse a Mării Negre ar fi fost deja distrusă sau grav avariată, forțând o repoziționare a unităților ruse din Crimeea către porturi mai îndepărtate din est.

Miza: controlul Mării Negre și protejarea liniei de coastă

Operațiunile navale ale Ucrainei, desfășurate în mare parte cu ajutorul dronelor aeriene și navale, reflectă o schimbare de paradigmă în războiul din Marea Neagră. Cu resurse militare limitate, dar cu inovație tactică, Kievul încearcă să limiteze mobilitatea Rusiei în apropierea coastei ucrainene și să reducă amenințarea cu rachete de pe mare.

Tendra – fâșia de pământ vizată în acest ultim incident – are o importanță strategică sporită: ea oferă acces rapid spre estuarul Niprului și către regiunea Odesa, regiune esențială pentru exporturile agricole ale Ucrainei.

