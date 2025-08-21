Ucrainenii ar fi lovit cu precizie un vas de patrulare rusesc în Marea Neagră, folosind o rachetă ghidată cu laser VIDEO

Autor: Veronica Andrei
Joi, 21 August 2025, ora 15:26
247 citiri
Ucrainenii ar fi lovit cu precizie un vas de patrulare rusesc în Marea Neagră, folosind o rachetă ghidată cu laser VIDEO
Nava de patrulare ruseacă distrusă/FOTO:X@igorsushko

Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) susține că a reușit distrugerea unui vas de patrulare al marinei ruse în apropierea localității ocupate Zaliznîi Port, în sudul regiunii Herson. Operațiunea, desfășurată în dimineața zilei de 20 august, ar fi avut ca rezultat moartea a cinci militari ruși aflați la bord, relatează The Kyiv Independent.

Potrivit comunicatului emis de GUR pe 21 august, lovitura a fost executată cu ajutorul unei rachete ghidate printr-un sistem de desemnare laser, coordonat dintr-o dronă aflată în zbor deasupra zonei.

„Atacul de precizie a fost posibil prin utilizarea tehnologiilor moderne de ghidaj, care permit vizarea țintelor mobile navale chiar și în condiții dificile de teren”, afirmă sursa militară ucraineană.

Zaliznîi Port, localitate aflată pe malul Mării Negre și cunoscută înainte de război drept destinație turistică, a fost ocupată de trupele ruse în 2022, în primele luni ale invaziei. Situată la aproximativ 60 de kilometri sud de orașul Herson, zona a fost transformată, potrivit autorităților ucrainene, într-un punct logistic pentru operațiunile militare ruse în sudul țării.

Presa ucraineană a relatat în trecut despre utilizarea tehnologiei laser în atacurile asupra țintelor rusești.

Este al doilea incident major raportat în zona sudică a regiunii Herson în ultima lună. La sfârșitul lunii iulie, forțele speciale ucrainene au anunțat distrugerea mai multor echipamente militare și neutralizarea unor efective ale armatei ruse în cadrul unei operațiuni desfășurate pe cordonul de nisip Tendra, o formațiune naturală care mărginește coasta regiunii ocupate.

Oficial, Rusia nu a comentat până în prezent atacul de pe 20 august. Autoritățile ucrainene susțin că astfel de acțiuni vizează slăbirea capacității navale a Moscovei în nord-vestul Mării Negre, zonă în care rușii își mențin controlul asupra mai multor porturi și facilități logistice.

Plouă cu bombe și drone rusești în vestul Ucrainei, în ciuda negocierilor de pace. Atac cu rachete Kinzhal și Kalibr asupra regiunilor considerate „refugii” VIDEO
Plouă cu bombe și drone rusești în vestul Ucrainei, în ciuda negocierilor de pace. Atac cu rachete Kinzhal și Kalibr asupra regiunilor considerate „refugii” VIDEO
Noaptea de miercuri spre joi,20 spre 21 august a adus din nou spaima în orașele ucrainene. De această dată, Rusia a lansat un atac coordonat, de mare intensitate, asupra vestului Ucrainei –...
Institutul Hudson identifică cele mai vulnerabile opt artere militare ale Rusiei pe care Ucraina le-ar putea distruge pentru a ieși din impasul de pe front
Institutul Hudson identifică cele mai vulnerabile opt artere militare ale Rusiei pe care Ucraina le-ar putea distruge pentru a ieși din impasul de pe front
Un nou raport realizat de prestigiosul think tank american Hudson Institute evidențiază opt puncte esențiale din infrastructura militară și logistică rusă care, dacă ar fi vizate de...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #lovitura laser, #nava patrulare ruseasca , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandalul din mall a fost filmat: momentul in care celebrul fotbalist vrea sa-i dea un cap in gura unui agent de paza
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
"Traim deja cel mai sumbru scenariu". Predictia unui expert de la Cambridge despre intalnirea Putin - Zelenski

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ucrainenii ar fi lovit cu precizie un vas de patrulare rusesc în Marea Neagră, folosind o rachetă ghidată cu laser VIDEO
  2. Vicepreședintele JD Vance și secretarul Apărării SUA Pete Hegseth, huiduiți de localnicii din Washington DC, în timp ce ofereau burgeri trupelor din Garda Națională
  3. Un polițist de penitenciar ajunge în spatele gratiilor, după ce ar fi dezvăluit unui deținut identitatea unui colaborator într-o anchetă care îl viza
  4. O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor. Bărbatul i-a atacat și pe polițiștii chemați, după care a sărit pe geam
  5. Ce s-a întâmplat cu polițiștii care au mușamalizat cazul Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri și a rănit alții trei
  6. Uniunea Europeană a alocat 15 milioane de euro pentru refacerea infrastructurii distruse de inundațiile recente din județele Neamț și Suceava
  7. Un ucrainean a fost arestat pentru distrugerea gazoductelor Nord Stream 2. Bărbatul prins în Italia ar fi chiar coordonatorul atacului din 2022
  8. Cum vor avea acces românii la banii din Pilon II de pensii. Guvernul Bolojan a aprobat proiectul de lege
  9. Noua rachetă ucraineană Flamingo a fost testată cu succes. Cu o rază de acțiune de 3.000 km, poate străbate de 4 ori distanța Kiev-Moscova VIDEO
  10. Evaluare de „antiamericanism” pentru toți solicitanții vizelor către SUA. Cum definește Trump conceptul