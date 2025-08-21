Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) susține că a reușit distrugerea unui vas de patrulare al marinei ruse în apropierea localității ocupate Zaliznîi Port, în sudul regiunii Herson. Operațiunea, desfășurată în dimineața zilei de 20 august, ar fi avut ca rezultat moartea a cinci militari ruși aflați la bord, relatează The Kyiv Independent.

Potrivit comunicatului emis de GUR pe 21 august, lovitura a fost executată cu ajutorul unei rachete ghidate printr-un sistem de desemnare laser, coordonat dintr-o dronă aflată în zbor deasupra zonei.

„Atacul de precizie a fost posibil prin utilizarea tehnologiilor moderne de ghidaj, care permit vizarea țintelor mobile navale chiar și în condiții dificile de teren”, afirmă sursa militară ucraineană.

💥 Ukrainian drone destroyed a Russian navy boat in the Black Sea with an air-launched missile, laser-guided by another drone. All 5 Russian crew eliminated. pic.twitter.com/WVJDmRWmCi — Igor Sushko (@igorsushko) August 21, 2025

Zaliznîi Port, localitate aflată pe malul Mării Negre și cunoscută înainte de război drept destinație turistică, a fost ocupată de trupele ruse în 2022, în primele luni ale invaziei. Situată la aproximativ 60 de kilometri sud de orașul Herson, zona a fost transformată, potrivit autorităților ucrainene, într-un punct logistic pentru operațiunile militare ruse în sudul țării.

Presa ucraineană a relatat în trecut despre utilizarea tehnologiei laser în atacurile asupra țintelor rusești.

Este al doilea incident major raportat în zona sudică a regiunii Herson în ultima lună. La sfârșitul lunii iulie, forțele speciale ucrainene au anunțat distrugerea mai multor echipamente militare și neutralizarea unor efective ale armatei ruse în cadrul unei operațiuni desfășurate pe cordonul de nisip Tendra, o formațiune naturală care mărginește coasta regiunii ocupate.

Oficial, Rusia nu a comentat până în prezent atacul de pe 20 august. Autoritățile ucrainene susțin că astfel de acțiuni vizează slăbirea capacității navale a Moscovei în nord-vestul Mării Negre, zonă în care rușii își mențin controlul asupra mai multor porturi și facilități logistice.

