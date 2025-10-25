Ucrainenii eliberează satul Torske, cu pierderi grele în rândul rușilor. „Ocupanții stăteau ascunși prin pivnițe, fără mâncare și apă”

Forțele ucrainene au reușit o nouă străpungere pe frontul din Donbas. În nordul regiunii Donețk, în direcția Lîman, militarii din cadrul Regimentului 425 de asalt „Stânca” au eliberat localitatea Torske, potrivit anunțului făcut de unitate pe canalul său de Telegram.

Operațiunea, descrisă drept una dintre cele mai dificile din ultimele săptămâni, s-a încheiat cu pierderi grele în rândul trupelor ruse. Surse militare afirmă că în timpul luptei pentru Torske, ucrainenii au eliminat până la o sută de soldați ruși, iar mai mulți au fost luați prizonieri. Cei capturați ar fi fost găsiți ascunși prin beciurile caselor, epuizați, cu puține provizii și aproape fără muniție.

Satul, întins pe aproape nouă kilometri, a fost împărțit în mai multe sectoare, fiecare curățat și securizat separat. Un material video cu desfășurarea operațiunii și declarațiile soldaților care au participat la eliberare a fost publicat pe canalul oficial de YouTube al regimentului.

🔥Торське на Лиманському напрямку зачистили від окупантів До сотні рашистів ліквідовано Український прапор зараз у Торському pic.twitter.com/e1jM632Kn7 — Vlb Sta Київський Сирець (@StaVlb) October 24, 2025

Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW) notează, în cel mai recent raport, că recucerirea localității Torske nu este singurul succes al forțelor ucrainene în direcția Lîman. Potrivit analiștilor, trupele Kievului au avansat și în sudul localității Zaricne, aflată la est de Lîman, iar în ultimele zile s-au înregistrat lupte intense și în jurul localităților Drobîșeve, Novoselivka și Iampil.

În același timp, sursele ruse confirmă că armata ucraineană a lansat mai multe contraatacuri în zonă, în timp ce forțele Moscovei au încercat, fără succes, să pătrundă mai adânc în dispozitivul de apărare ucrainean.

Harta interactivă a proiectului DeepState arată că rușii au reușit să se apropie de periferia estică a cartierului „Shidnîi” din Lîman. Zona este considerată una „gri”, unde se dau zilnic lupte la distanță scurtă. Într-unul dintre aceste puncte, o dronă a armatei ucrainene a surprins momentul în care un soldat rus a fost neutralizat – imaginile fiind publicate ulterior de DeepState.

Observatorii militari subliniază că, deși rușii reușesc ocazional să pătrundă în asemenea zone, nu reușesc să se consolideze. „Fiecare încercare se termină la fel – sunt eliminați rapid de forțele ucrainene”, notează sursa.

Statul Major al Ucrainei nu a comentat în detaliu luptele de la Lîman în raportul său de seară, dar confirmă că pe direcția respectivă au fost respinse cel puțin zece atacuri rusești, în apropierea localităților Karpivka, Seredne, Mirne, Drobîșeve și Șandrigolove.

Lupte grele la Pokrovsk. Rușii atacă în grupuri mici, ascunși printre ruine

Pe frontul din estul Ucrainei, în orașul Pokrovsk din regiunea Donețk, se duc lupte grele. Forțele ruse încearcă zilnic să pătrundă printre pozițiile ucrainene, folosind o tactică tot mai fragmentată: atacuri în grupuri mici, de doar doi-trei soldați, sprijinite de artilerie și de drone de recunoaștere.

„Rușii efectuează până la cinci asalturi pe zi. În principal, trimit infanteria, pe care o acoperă cu foc de artilerie și cu drone de diverse tipuri”, a declarat pentru postul public „Suspilne” sergentul de stat major Ivan Holovaț, din cadrul Brigăzii 25 Aeropurtate a Ucrainei.

Potrivit acestuia, unitățile ucrainene folosesc drone de recunoaștere pentru a depista micile grupuri de infanteriști ruși care încearcă să se strecoare între tranșee. „De îndată ce sunt localizați, sunt neutralizați”, a precizat militarul.

El mai spune că armata rusă utilizează vehicule blindate doar pentru a acoperi rutele logistice din spatele frontului, însă nu le apropie de linia de contact – păstrând o distanță de cel puțin un kilometru față de pozițiile ucrainene.

Rușii continuă să recurgă la metode de camuflaj, inclusiv la travestiul în haine civile, însă, potrivit militarilor ucraineni, aceste încercări sunt rapid depistate. În perioadele cu vreme rea, ocupanții profită pentru a evacua răniții și trupurile celor uciși în luptă.

Comandantul batalionului de drone „Șerșenii Dovbușa” din Brigada 68 Mecanizată, cunoscut sub indicativul „Liutîi”, afirmă că în Pokrovsk trupele ruse se deplasează „haotic, fără coordonare clară”. Situația este complicată și pentru civili: potrivit activistului și voluntarului Serghei Sternenko, orașul nu mai are logistică funcțională, iar accesul vehiculelor este practic imposibil.

