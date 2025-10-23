Fără curent, dar cu mașini electrice: în Ucraina numărul vehiculelor „verzi” a crescut cu 60% într-un an. Care sunt riscurile

Într-o țară care trăiește cu întreruperi de curent și atacuri constante asupra infrastructurii energetice, piața auto trece printr-un paradox: în 2025, Ucraina are cu 60% mai multe mașini electrice decât anul trecut.

Deși alimentarea cu energie rămâne una dintre cele mai mari provocări ale războiului, tot mai mulți șoferi aleg să investească în mașini pe baterii, atrase de costurile mai mici și de scutirile fiscale oferite de stat, scrie Zerkalo Nedeli.

China – principalul furnizor, în ciuda războiului

Ceea ce atrage atenția, însă, este proveniența acestor vehicule. Dacă în 2024 mașinile electrice chinezești reprezentau 17% din totalul importurilor, în primele opt luni din 2025 ponderea lor a urcat la 22%. O creștere rapidă, în ciuda faptului că Beijingul este, cel puțin politic, de partea agresorului.

„Această dependență nu ar trebui încurajată”, avertizează Artem Kuiun, expert al Consulting Group A-95, într-o analiză despre efectele ascunse ale „boomului electric”.

El amintește că Uniunea Europeană a introdus deja taxe vamale consistente pentru a limita avalanșa de automobile chinezești pe piața comunitară încă din 2024.

O tranziție fără strategie

Problema, spune Kuiun, nu e doar comercială, ci strategică. Ucraina nu are încă un plan coerent pentru dezvoltarea parcului auto și a infrastructurii de încărcare, iar asta ar putea deveni o vulnerabilitate serioasă în anii următori.

„Dacă doar jumătate dintre proprietarii de mașini electrice își conectează vehiculele la priză simultan — ceea ce, de regulă, se întâmplă noaptea — sistemul energetic are nevoie de încă 700–800 megawați-oră. Este echivalentul producției anuale a unui bloc de la o centrală nucleară”, explică analistul.

Într-un context în care Rusia lovește zilnic instalațiile energetice și promite să intensifice atacurile asupra rețelei, „a stimula suplimentar consumul de electricitate pare absurd”, adaugă el.

Rețele la limită

Și mai vulnerabile sunt rețelele de distribuție, deja suprasolicitate în perioadele de întreruperi programate.

„De fiecare dată când curentul revine, oamenii pornesc simultan toate aparatele — boilere, mașini de spălat, încărcătoare, tot ce pot. Atunci se ard transformatoarele și sar siguranțele”, avertizează Kuiun.

„Imaginați-vă acum același scenariu, dar cu zeci de mii de mașini electrice în plus, toate conectate în același timp, la începutul noului sezon rece.”

Paradoxul ucrainenilor

Astfel, Ucraina se află în fața unei dileme tipice pentru o economie aflată în tranziție și sub presiune: cum să promoveze inovația și reducerea emisiilor fără a agrava o criză energetică deja cronică.

Creșterea spectaculoasă a vânzărilor de mașini electrice arată că ucrainenii caută soluții moderne și sustenabile. Dar, fără o strategie clară, infrastructura țării riscă să nu poată ține pasul cu propriul entuziasm.

