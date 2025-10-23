Fără curent, dar cu mașini electrice: în Ucraina numărul vehiculelor „verzi” a crescut cu 60% într-un an. Care sunt riscurile

Autor: Veronica Andrei
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 17:25
128 citiri
Fără curent, dar cu mașini electrice: în Ucraina numărul vehiculelor „verzi” a crescut cu 60% într-un an. Care sunt riscurile
Mașină electrică la încărcat FOTO Pixabay

Într-o țară care trăiește cu întreruperi de curent și atacuri constante asupra infrastructurii energetice, piața auto trece printr-un paradox: în 2025, Ucraina are cu 60% mai multe mașini electrice decât anul trecut.

Deși alimentarea cu energie rămâne una dintre cele mai mari provocări ale războiului, tot mai mulți șoferi aleg să investească în mașini pe baterii, atrase de costurile mai mici și de scutirile fiscale oferite de stat, scrie Zerkalo Nedeli.

China – principalul furnizor, în ciuda războiului

Ceea ce atrage atenția, însă, este proveniența acestor vehicule. Dacă în 2024 mașinile electrice chinezești reprezentau 17% din totalul importurilor, în primele opt luni din 2025 ponderea lor a urcat la 22%. O creștere rapidă, în ciuda faptului că Beijingul este, cel puțin politic, de partea agresorului.

„Această dependență nu ar trebui încurajată”, avertizează Artem Kuiun, expert al Consulting Group A-95, într-o analiză despre efectele ascunse ale „boomului electric”.

El amintește că Uniunea Europeană a introdus deja taxe vamale consistente pentru a limita avalanșa de automobile chinezești pe piața comunitară încă din 2024.

O tranziție fără strategie

Problema, spune Kuiun, nu e doar comercială, ci strategică. Ucraina nu are încă un plan coerent pentru dezvoltarea parcului auto și a infrastructurii de încărcare, iar asta ar putea deveni o vulnerabilitate serioasă în anii următori.

„Dacă doar jumătate dintre proprietarii de mașini electrice își conectează vehiculele la priză simultan — ceea ce, de regulă, se întâmplă noaptea — sistemul energetic are nevoie de încă 700–800 megawați-oră. Este echivalentul producției anuale a unui bloc de la o centrală nucleară”, explică analistul.

Într-un context în care Rusia lovește zilnic instalațiile energetice și promite să intensifice atacurile asupra rețelei, „a stimula suplimentar consumul de electricitate pare absurd”, adaugă el.

Rețele la limită

Și mai vulnerabile sunt rețelele de distribuție, deja suprasolicitate în perioadele de întreruperi programate.

„De fiecare dată când curentul revine, oamenii pornesc simultan toate aparatele — boilere, mașini de spălat, încărcătoare, tot ce pot. Atunci se ard transformatoarele și sar siguranțele”, avertizează Kuiun.

„Imaginați-vă acum același scenariu, dar cu zeci de mii de mașini electrice în plus, toate conectate în același timp, la începutul noului sezon rece.”

Paradoxul ucrainenilor

Astfel, Ucraina se află în fața unei dileme tipice pentru o economie aflată în tranziție și sub presiune: cum să promoveze inovația și reducerea emisiilor fără a agrava o criză energetică deja cronică.

Creșterea spectaculoasă a vânzărilor de mașini electrice arată că ucrainenii caută soluții moderne și sustenabile. Dar, fără o strategie clară, infrastructura țării riscă să nu poată ține pasul cu propriul entuziasm.

Se conturează o doctrină militară fundamental nouă. Armata viitorului va fi compusă din sisteme autonome, roboți și inteligență artificială, spune fostul șef al armatei ucrainene
Se conturează o doctrină militară fundamental nouă. Armata viitorului va fi compusă din sisteme autonome, roboți și inteligență artificială, spune fostul șef al armatei ucrainene
Europa riscă să-și compromită viitoarea autonomie strategică din cauza refuzului de a lua decizii dificile în domeniul apărării, avertizează fostul comandant al armatei ucrainene,...
Prăbușire record a acțiunilor rusești. Ce a zdruncinat piețele financiare?
Prăbușire record a acțiunilor rusești. Ce a zdruncinat piețele financiare?
Piața bursieră din Rusia a înregistrat luni cea mai accentuată scădere din ultimii trei ani, după ce președintele american Donald Trump a anulat o întâlnire planificată cu liderul de la...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #masini electrice, #intreruperi curent electric, #retea electrica , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Era langa sotia lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj barbatului cu 14 ani mai tanar: "Scrie-mi daca vrei"
ObservatorNews.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" in cazul demolarii blocului din Rahova
DigiSport.ro
"Moment extrem de stanjenitor", in direct la TV! "Hai, mai intinde-te putin"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Pensiile magistraţilor nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ". Mesaj plin de furie către CCR al ministrului Economiei. "Declanșăm referendum"
  2. Un șef de la ADP este acuzat că a sustras peste 300.000 de lei din banii plătiți pentru restituirea mașinilor ridicate. Ce s-a întâmplat cu banii
  3. Fără curent, dar cu mașini electrice: în Ucraina numărul vehiculelor „verzi” a crescut cu 60% într-un an. Care sunt riscurile
  4. Trump și-a bătut gura degeaba cu Putin. Pentru a reveni la masa negocierilor cu SUA în privința Ucrainei, Rusia are aceleași condiții din 2022
  5. Ucrainenii acuzați de sabotaj în România au contestat măsura arestului preventiv. Când dezbat judecătorii cererea
  6. Un muncitor a murit, după ce a căzut în gol de la o înălțime de patru metri. Lucra pe o schelă în incinta unei școli din Sfântu Gheorghe
  7. Zeci de oameni evacuați de urgență în Vâlcea. S-a spart o țeavă de gaze subterană în timpul unor lucrări la canalizare
  8. Vicepreședintele SUA lansează ideea refacerii unui oraș din Gaza, care ar putea găzdui 500.000 de oameni. Cum vede ideea anexării Cisiordaniei de către Israel
  9. Percheziții de amploare în București. Dosar de înșelăciune și fals informatic, cercetat de Poliția Capitalei
  10. "Lasă-l pe Zelenski să lovească Rusia cu rachete Tomahawk!", i-a transmis premierul Finlandei lui Trump. "Putin crede doar în putere"