Ucraina, mesaj pentru soldații nord coreeni din Rusia. "Dacă evadați, vă oferim protecție. Nimeni nu trebuie sa moară fara sens pe pamantul altcuiva" VIDEO

Serviciul de informații al armatei ucrainene (GUR) a comunicat, printr-un mesaj în limba coreeană postat pe unul dintre canalele sale de Telegram, că soldații nord-coreeni care se pregătesc pe teritoriul rus pentru a se alătura forțelor Kremlinului din Ucraina ar putea beneficia de protecție dacă reușesc să fugă din Federația Rusă sau să ajungă la trupele ucrainene de pe front, conform unei informații transmise miercuri de EFE.

Mesajul celor de la GUR este însoțit de un videoclip în limba coreeană, care prezintă rațiile de alimente și dormitoarele în care Ucraina îi cazează pe prizonierii ruși, scrie tvrinfo.ro.

📍GUR has shown a new camp for North Korean prisoners of war with great living conditions.

🏝️I’d even call it a resort: individual beds, warm rooms, and three meals a day.

This is how participation in the war could end for North Korean soldiers, or they could find themselves… pic.twitter.com/KRJT5f1avK